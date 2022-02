O compostelán Lois Orosa, novo director do Centro de Supercomputación de Galicia

O Padroado do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) ven de aprobar o nomeamento como novo director xerente desta entidade a Lois Orosa Nogueira, que substitúe no cargo a Mauro Fernández Dabouza. Nacido en Santiago de Compostela en 1982, Lois Orosa é enxeñeiro en Telecomunicacións pola Universidade de Vigo.

Segundo informa a Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, Lois Orosa é doutor en Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores e conta cunha ampla experiencia investigadora internacional de primeiro nivel, tanto no ámbito da industria como no académico.

Así ten realizado proxectos en empresas como IBM R&D (Israel), Xilinx (Irlanda) e Recore Systems (Países Baixos), así como na Universidade de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos), a Universidade Nova de Lisboa (Portugal), a Universidade de Campinas (Brasil) e a ETH Zurich (Suíza). Nesta última exercía ata a data como investigador sénior, realizando tanto proxectos de investigación na área de arquitectura de computadores como tarefas docentes.

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

Segundo recolle a web do Cesga, dispón de infraestruturas avanzadas destinadas a incrementar a capacidade investigadora e tecnolóxica da comunidade científica e da industria. A alta calidade das infraestruturas dispoñibles, así como a súa singularidade no conxunto do Estado Español, motivou o recoñecemento da instalación como infraestrutura científica tecnolóxica singular de España (ICTS).

As infraestruturas máis significativas están destinadas a proporcionar grandes potencias de cálculo computacional en entornos científicos tecnolóxicos por medio de diferentes arquitecturas, así como as redes avanzadas de comunicacións que permiten á comunidade científica tecnolóxica galega acceder ás redes académicas-científicas nacionais e internacionais. por medio de grandes anchos de banda.

CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO

Así, o CESGA dispón de distintas solucións de almacenamento para dar resposta aos requirimentos dos usuarios de supercomputación e tratamento de información dixital, cunha capacidade total 26.186 Terabytes (TB), dos que 816 son de Big Data e 370 de Scratch.

O servizo de almacenamento de datos que proporciona o Cesga está orientado ao almacenamento e tratamento de información de altas prestacións, grandes volumes de datos e de alta dispoñibilidade e o acceso desde calquera computador conectado á rede Internet.

Existen tamén outras infraestruturas relacionadas coas tecnoloxías da información que proporcionan unha gran variedade de servizos complementarios

Así, o Centro de Supercomputación de Galicia "xogará un papel clave no desenvolvemento do Polo de Tecnoloxías Cuánticas que busca consolidar Galicia como referente para o desenvolvemento e validación deste tipo de tecnoloxías con vocación de ofrecer un impacto positivo en diferentes sectores produtivos".

Imaxe, cesga.es

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









POLO DE TECONOLOXÍAS CUÁNTICAS

As tecnoloxías cuánticas, e especificamente a computación e as comunicacións cuánticas, forman parte das tecnoloxías emerxentes e disruptivas cunha evolución moi rápida e con moitas alternativas diferentes (qubits superconductores, ións atrapados, átomos neutros, etc.), sen que ningunha teña alcanzado unha posición dominante cara ao futuro.

Por ese motivo, é importante maximizar o número de tecnoloxías de computación cuántica dispoñibles na infraestrutura que se fai a través do Polo de Tecnoloxías Cuánticas que naceu co ambicioso obxectivo de posicionar a Galicia como un referente en tecnoloxías cuánticas en 2030.

Os resultados que se pretenden conseguir con esta primeira actuación son despregar as infraestruturas mínimas necesarias para a creación do Polo de I+D+i en tecnoloxías cuánticas da información, posicionar ao tecido de investigación, tecnolóxico e produtivo de Galicia na vangarda desta tecnoloxía innovadora e de grande futuro, o que facilitará o acceso a novos proxectos nacionais e internacionais punteiros e a creación de novos produtos e servizos innovadores e facilitar unha mellor recuperación da crise conseguindo un efecto duradeiro na transición dixital e na competitividade das empresas da rexión e o mantemento do emprego de alta cualificación, ademais de apoiar a transición dixital dos sectores produtivos e de coñecemento galegos e, en concreto, servir de panca ás estratexias con compoñentes dixitais que xa están implementadas e que demandan unha evolución tecnolóxica.