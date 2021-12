La SD Compostela espera cerrar el año con la cuarta victoria seguida ante el Ceares

La SD Compostela cierra mañana (15.45 horas) el año 2021 visitando el Campo La Cruz para medirse al UC Ceares. Después de tres victorias, los blanquiazules quieren prolongar su buena dinámica de resultados y acabar el año con las mejores sensaciones. Adaptarse a las condiciones del terreno de juego gijonés y competir con humildad y mucho trabajo será clave para alcanzar el éxito.

El entrenador del cuadro picheleiro, Rodri Veiga, analizó en rueda de prensa la previa del partido, destacando precisamente la importancia de luchar con la máxima intensidad e intentar estar acertados en las ocasiones que generen los suyos. “La principal dificultad que nos vamos a encontrar esta semana, a parte de un rival distinto y con otro sistema, es el campo de juego, ya que estamos un poco a la expectativa sobre lo que nos podemos encontrar. Hemos analizado al rival y hace quince días el campo estaba en unas condiciones complicadas para un determinado fútbol, pero también hace un mes estaba bastante mejor. Estamos a la expectativa porque el tiempo los últimos días ha sido un poquito mejor y en función de eso tenemos dos formas de afrontar el partido”, declaró.

El técnico tiene las bajas seguras de Primo, Guille Torres y Jimmy por lesión, pero confía en su fondo de armario. “Cualquier baja es importante. Que un jugador tuyo se lesione, no es agradable, pero no me gusta poner excusas en las lesiones. Este año diseñamos una plantilla de 21 jugadores, elegimos entre la dirección deportiva y yo, estoy contento con todos, todos tienen mi confianza y, por lo que demuestran día a día, las diferencias entre unos y otros son pequeños matices. Apoyarlos y los 21 jugadores cada vez que tienen la oportunidad de jugar, más minutos o menos, dan la cara por el club” , indicó.

El Compos tendrá mañana enfrente al actual colista de este grupo de la Segunda RFEF. Se trata de un equipo humilde y recién ascendido, pero los blanquiazules viajan sin confianzas. “Es un club peculiar, entiéndaseme bien, creo que es un club simpático, por el mérito que tienen de hasta donde han llegado, la filosofía que tienen y la ilusión. Cada domingo para ellos es una fiesta, salen al campo a disfrutar, con mucha ilusión, humildad y trabajo y ese es su mayor punto fuerte. Después tienen individualidades, un buen delantero, el carrilero izquierdo le pega muy bien al balón y el balón parado lo hacen muy bien. Es un rival de esta categoría, que nos va a complicar mucho la vida y como no lo afrontemos al 100% nos va a meter en muchas dificultades”, finalizó Rodri Veiga.