Cómo la humanización de Milladoiro puede "arruinar" la vida de los vecinos de Laraño, en Santiago

En Laraño la vida se va a complicar con la futura humanización de Milladoiro, en el ayuntamiento de Ames. Es un proyecto que, en la teoría, supondrá reducir el número de vehículos que circulan por la N-550 en esa Avenida Rosalía de Castro. Los peatones ganarán espacio y se crearán carriles bici.

Esto, que suena bien para algunos vecinos, hace que otros se lleven las manos a la cabeza. ¿El motivo? Pues porque por algún lado van a pasar los más de 20.000 vehículos que circulan en la actualidad por la carretera nacional, por esa travesía, generando largas colas en hora punta.

La idea del proyecto, del que se encarga el Ministerio de Transportes, y que se ha adjudicado ya a principios de año 2024 por 4,4 millones de euros. El inconveniente es la alternativa, o más bien, la falta de alternativas reales a todo ese volumen de vehículos. El tráfico que quiera evitar Milladoiro, tras la humanización, se va a desviar por la autovía de Brión, pero habrá un embudo en el puente de la Rocha, uno de los accesos a la ciudad de Santiago más saturado entre las ocho de la mañana y las nueve y media.

En la actualidad ya muchos vehículos, también pesados, utilizan las pistas desde Pardiñas hasta el puente de Paredes, tras la papelera de Brandía. Unos viales que no están preparados para todo ese tráfico, así que los vecinos de este entorno se temen que vaya a peor. Julio Fernández es Presidente de la asociación de vecinos: “La gente está preocupada… el vial no está acondicionado para que se crucen dos vehículos, no tiene arcenes… Los vecinos que tenemos que caminar de un sitio a otro no desaparecemos”.

El vial está señalizado a 40 km/h, pero es frecuente ver pasar vehículos grandes y pequeños a más velocidad: en uno de los tramos en curva están todavía las marcas de unas ruedas grandes que se salieron de la calzada a la altura de una marquesina de autobús, que ya había sido antes alcanzada por un camión. Marquesinas que solo emplean, por cierto, los peques usuarios del transporte escolar porque hasta aquí no llega el bus urbano.

En todo el trazado solo hay acera, con postes de farola colocados “estratégicamente” en medio, en el tramo recto en Larañiño. El presidente de la Asociación de Vecinos cuenta a COPE que conseguir esta única mejora en años fue desvestir a un santo para vestir a otro corte: “Cuando entró el PSOE en Santiago nos cambió el proyecto del pabellón al lado del local social por la acera de Larañiño. No os hago el pabellón y os hago un trozo de acera… así que nos hemos quedado sin pistas deportivas. No tenemos nada”.

XUNTA Y CONCELLO DE TEO, EN CONTRA DEL PROYECTO

En Laraño no entienden que el concello de Santiago no haya presentado ningún recurso ante el proyecto de humanización defendido con uñas y dientes desde Ames. Ellos llevan años levantando la voz de alarma: “Hay puntos críticos, como la curva de Pardiñas donde no pueden cruzarse dos coches a la vez… hace diez días se averió aquí un camión que transportaba mercancía peligrosa”. Más de una vez se ha tenido que cortar la carretera en ese punto por la pérdida de la carga de los camiones que utilizan estos viales.

Los vecinos creen que la solución habría sido, en lugar del desvío que les traslada a ellos el problema del tráfico, construir un túnel que evitase el paso por el centro de Milladoiro: “Una asociación de vecinos vamos a intentar hacer lo que el Concello de Santiago no ha hecho, que es posicionarse en contra de este proyecto. Los únicos organismos que se han preocupado son la Xunta y el concello de Teo. Esto es perjudicial para Laraño”.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, Ethel Vázquez, mantiene encuentros con los representantes de la Asociación de Veciños A Xunlla de Laraño, porque, si bien la humanización depende del gobierno central, la Xunta ha planteado recurso y es la administración titular de la Autovía AG-56. Desde la Xunta de Galicia creen que no hay todavía alternativas efectivas para plantear un proyecto de estas características.