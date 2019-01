La comisión de Angrois encara su recta final

A la comisión de investigación del accidente de Angrois en el Congreso le restan ya tan solo un par de comparecencias. Son, eso sí, de las más mediáticas: los ex ministros de Fomento del PSOE y PP, Ana Pastor y José Blanco. Después se redactarán las conclusiones.

Ayer fue una jornada maratoniana.

El que fuera secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento y ex Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que en ningún momento se trasladó desde el Ministerio la responsabilidad del accidente al maquinista y ha destacado que siempre respetaron la investigación judicial y técnica.

NO ERA AVE

Catalá ha recalcado en varias ocasiones que el tren no funcionaba con los estándares de alta velocidad.

Ese argumento también fue utilizado por el que fuera presidente de Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar, cuando se produjo el accidente del Alvia en 2013. Gópez-Pomar ha defendido que el tren siniestrado no pertenecía a la Alta Velocidad porque no concurrían diversos factores que hacen que se pueda hablar de AVE. Así, ha explicado que si bien la línea Madrid-Santiago está en proceso de ser de alta velocidad, el vehículo, un Alvia, no lo era, ya que "no puede circular a 300 km/h y funciona en determinados tramos con diesel".

EXCESO DE VELOCIDAD

Gópez-Pomar ha señalado que tras un primer análisis por parte de la compañía se entendió que la causa fue "un exceso de velocidad" en la entrada a la curva de A Grandeira, pero ha negado que se atribuyera ese exceso exclusivamente al maquinista.

Durante su comparecencia ha destacado que desde Renfe fueron especialmente cuidadosos en no atribuir "a una causa" ese exceso de velocidad ya que, ha añadido, eso era cometido de la comisión de investigación (CIAF) y de la instrucción judicial.

No obstante, ha dejado claro que el maquinista estaba formado adecuadamente y había circulado en esa línea con anterioridad. "Un maquinista no solo tiene que ser la persona adecuada, con condiciones psíquicas y de conocimiento, además debe conocer la línea y el tren de esa línea".

Al tiempo, ha defendido que Renfe Operadora tiene una "cultura de la seguridad muy elevada" por lo que ha recalcado que esa seguridad nunca se verá menoscabada por elementos comerciales que pudieran beneficiar en un momento dado a la compañía.