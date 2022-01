Comezan os actos que conmemoran os 20 anos do pasamento de Camilo José Cela

Comezaron este luns os actos cos que Galicia vai lembrar a un dos seus escritores mais senlleiros e un dos autores mais importantes da literarura española do século XX, o Nóbel de Literatura Camilo José Cela, cando se cumpre neste 2022 o viséximo aniversario dos eu pasamento.

Foi o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, quen abriu estes actos de aniversario e a programación conmemorativa da Xunta cunha ofrenda floral no cemiterio de Santa María de Adina, en Padrón (A Coruña). O acto, conforme sinalou a Xunta nun comunicado, supón a primeira das accións divulgativas da figura e do legado do escritor que terán lugar ao longo de 2022.

Na súa intervención, o conselleiro presentou a programación á que se referiu como "completa, diversa e participativa, que abarca o catro provincias galegas e inclúe accións e acordos con institucións de fóra de Galicia".

Tamén destacou o labor da Fundación Cela como "axente dinamizador do panorama cultural galego e nacional", e como referente na xestión do seu legado. Ademais, Román Rodríguez referiuse á "vixilancia do pensamento e da produción literaria de Cela", grazas ás súas obras e ao labor que está a desenvolver desde hai máis de 30 anos a Fundación, "con investigación, protección e proxección de todo o material xerado polo Nobel".

CATRO EXPOSICIÓNS DENTRO E FORA DE GALICIA

Segundo apuntou o tItular de Cultura galego, haberá catro proxectos expositivos centrados na figura de Cela. O primeiro deles será o Cela poliédrico, unha mostra itinerante que percorrerá de marzo a outubro as cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. A través dela profundarase nas diferentes facetas do autor, ademais de incluír aspectos curiosos e menos coñecidos da súa traxectoria.

O segundo ten como obxectivo a celebración dos 80 anos da publicación de 'A familia de Pascual Duarte', a primeira gran obra de Cela. Será en outubro no Museo Camilo José Cela de Padrón, co legado que alí se conserva.

As outras dúas exposicións son colaboracións. Unha delas céntrase na figura de Cela como senador e a súa participación na redacción da Constitución española. Realizarase conxuntamente coa Delegación do Goberno da Rioxa.

Ademais, en maio a Fundación Camilo José Cela participará na mostra 'Primeiras edicións e libros antigos', organizada no Museo da Ciudat Casa Polo, en Castellón, co préstamo das primeiras edicións de 'A familia de Pascual Duarte', 'A colmea' e 'Viaxe á Alcarria'.

XORNADA ACADÉMICA NÁ BIBLIOTECA NACIONAL

Ás exposicións súmanse diferentes actividades desde o ámbito académico que se celebrarán en Madrid e Cataluña. Deste xeito, Barcelona acollerá en maior o seminario 'Camilo José Cela. Palabra e imaxe', organizado pola Universidade de Barcelona en colaboración coa Fundación Camilo José Cela. Dará continuidade ao encontro desenvolvido o pasado ano no marco da exposición do Centro Galego de Arte Contemporánea Carles Fontseré e Camilo José Cela. Nova York amarga.

Ademais, no outono, en colaboración coa Biblioteca Nacional de España celebrarase unha xornada académica con motivo da celebración dos 80 anos da publicación de 'A Familia de Pascual Duarte'. Terá lugar a sede da biblioteca, en Madrid.

O titular de Cultura da Xunta referiuse tamén a outras iniciativas de homenaxe e de reflexión sobre a vida e obra de Camilo José Cela o 11 de maio, aniversario o nacemento do escritor, cando haberá unha lectura pública da novela 'A rosa', na que narra a súa infancia en Galicia. O acto terá lugar no marco do Letreseo, a semana das letras no Museo Camilo José Cela. Este título protagonizará tamén unha ficción sonora en colaboración con Radio Nacional de España.

NOVA REVISTA LITERARIA DIXITAL "CADERNOS DE IRIA FLAVIA"

Tamén en 2022 verá a luz o primeiro número da revista dixital 'Cadernos de Iria Flavia' da man da Fundación Camilo José Cela. Incluirá artigos sobre efeméride ou pezas do Nobel, textos inéditos de actores noveis, achegas de investigadores, escritores ou xornalistas e unha sección dedicada ás artes visuais. A Fundación organizará tamén visitas e talleres para escolares, así como material didáctico.

Ademais, a Xunta iniciará este ano o proceso de rehabilitación e musealización da locomotora coñecida como Sarita, peza principal do Museo do Ferrocarril que forma parte do Museo Camilo José Cela, co obxectivo de integrala na museografía exterior deste espazo.

O proxecto de restauración inclúe a súa posta a punto, a construción dunha cuberta para protexela, a colocación de ramplas para o acceso á sala de máquinas e a protección das pezas interiores.

NÚÑEZ FEIJÓO DESTACA O LEGADO DE CELA

Precisamente este luns, nunha mensaxe publicada a través do seu perfil da rede social Twitter, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puxo en valor a figura de Cela. "Un home co que estaremos sempre en débeda e que situou a Galicia no epicentro da literatura universal", sinala. Así mesmo, destaca que traballarán en "unha ampla programación" que "axude a manter vivo o seu legado grazas á Fundación Cela".

