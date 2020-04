El comercio pide ya protocolos para la reapertura

El sector comercial pide acción y cuanto antes. No se pueden permitir que sus establecimientos sigan cerrados mucho más tiempo, así es que reclaman conocer ya el protocolo para la reapertura, para poder adelantar trabajo y que esta sea cuanto antes y se produzca de manera segura.

Ante la falta de iniciativa o de recomendaciones de las autoridades, son muchos los establecimientos que ya están tomando medidas, pero a ciegas. Siguen recomendaciones de las asociaciones empresariales a las que pertenecen o de expertos que les indican alternativas posibles y les sirven de guía. No obstante, quieren ya una hoja de ruta y es que no se pueden permitir hacer inversiones importantes en sus negocios que luego no valgan de nada.

MEDIDAS DE ALGUNOS COMERCIOS EN SANTIAGO

En Santiago de Compostela algunos establecimientos se han puesto ya manos a la obra y se han adelantado en la toma de decisiones ante el desconfinamiento. Es el caso de Kookai Naf Naf Santiago, una tienda de ropa femenina del centro de la ciudad. Su responsable, Carmen Díaz, nos cuenta en COPE que ya tiene lista la fórmula para cuando le dejen volver a abrir.

"Ya hemos comprado un cañón de ozono, para no tener que andar moviendo continuamente la mercancía. Además, los productos abrasivos son muy peligrosos con la ropa. Vamos a poner un kit en la puerta con guantes, mascarillas y gel para todas nuestras clientas". Nos explica Carmen, que también apunta a la instalación de mamparas en la caja de cobro y la recomendación de pago con tarjeta o móvil.

¿Y qué pasa con las devoluciones o la ropa que queramos probarnos? En el caso de este establecimiento proponen que la ropa se pruebe en casa y, en caso de devolución, las prendas no saldrán a la venta hasta 48 horas después, se quedarán ese tiempo en el almacén antes de volver a ponerse en las estanterías de la tienda.

En el local de ropa infantil y juvenil Teté, otro establecimiento del Ensanche santiagués, el cierre obligatorio les ha cogido en un momento de muchos eventos, como comuniones. Isabel Amiama, una de las trabajadoras, nos decía que una vez puedan abrir de nuevo se pondrán en contacto con los clientes que hayan hecho encargos para reembolsarles el dinero o cambiar la talla, por el retraso de las celebraciones: "Los niños crecen y en el caso de que los padres cambien la fecha para el año siguiente o meses después, se les va a facilitar el cambio de la ropa encargada". Van a analizar caso por caso qué hacer.

LAS PELUQUERÍAS TAMBIÉN TOMAN MEDIDAS

También nos hemos interesado por cómo están las cosas en las peluquerías. En un salón del ayuntamiento coruñés de Teo, Ainhoa, su propietaria, nos contaba que tienen ya lista de espera para cuando vuelvan a abrir. Las clientas la llaman para que las atienda en cuanto sea posible.

Sobre las medidas que van a tomar, nos comenta algunas: "El sistema de citas va a ser imprescindible y después tomaremos todas las prevenciones: aforo limitado dependiendo de los metros cuadrados del salón, material esterilizado, limpiezas entre servicio y servicio, batas desechables, toallas desechables, guantes nada más entrar en la peluquería, calzas para los pies..."