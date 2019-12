Color blanco en las aguas de Brañas de Sar

Ha vuelto a ocurrir: el enésimo vertido en el Río Sar, que tiñe sus aguas de un color blanquecino nada natural. En esta ocasión, fue un vecino compostelano el que sacó fotografías y grabó este vídeo a modo de denuncia de lo que ocurría en las Brañas del Sar, un espacio verde, emblemático de la capital gallega. Nos trasladó su estupefacción y tristeza.

¿De dónde viene el vertido? Tenemos la sensación de haberlo visto antes y en múltiples ocasiones: en el entorno del Multiusos Fontes do Sar no es la primera vez que se denuncian estas situaciones, desde las cercanías del pabellón, hasta Ponte do Sar, las aguas han aparecido con aspecto lechoso en un amplio tramo del río.

VERTIDOS EN BELVÍS

Tampoco es la primera vez que denuncian una situación semejante en el parque de Belvís. En este caso, COPE Santiago era testigo del vertido, que llegaba desde la Casa da Xuventude. En este caso eran aguas fecales que se filtraban al parque.

En este punto actuó también este mismo año la Xunta de Galicia, a través del departamento autonómico Augas de Galicia. En el mes de junio informaba de que se había eliminado un punto de vertido de aguas residuales localizado en el parque de Belvís y que afectaba a un pequeño curso que discurre por ese espacio verde, se trata de un pequeño riachuelo conocido como rego do Cancelón. Las labores de identificación del foco contaminante fueron realizadas por los inspectores del Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia. Y es que aquí, en este punto, se dio la voz de alarma por un vertido de aguas residuales procedente de las infraestructuras municipales de saneamiento. El departamento de la Xunta requirió al Concello medidas para su arreglo.