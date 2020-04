Se colocan los pilares para la plataforma peatonal de la estación intermodal de Santiago

El coronavirus ha afectado también a los plazos de las obras de la ciudad de Santiago. Con todo, los trabajos de la estación intermodal se han reanudado con paso firme.

A pesar de las vicisitudes, las obras de la Xunta, que se encarga de levantar la parte de la terminal de autobuses de Santiago, van a buen ritmo y gracias al impulso antes de la pandemia, se han ejecutado el 60% de los trabajos. Si bien es cierto que el COVID-19 y las restricciones de movimientos no solo en España, sino en todo el mundo, pueden afectar a los plazos y al cronograma, como han afectado ya a algunos suministros de materiales que no acaban de llegar a su destino. No obstante, a pesar de esto, vemos cómo día a día siguen avanzando.

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago han evaluado el cronograma de esos trabajos y ambas administraciones constatan que esta importante infraestructura para la capital gallega estará finalizada y al servicio de la ciudadanía y del turismo antes del Xacobeo 2021.

Y para muestra, varias fotografías que nos muestran el trabajo de los operarios también en horario nocturno y con guantes y mascarillas.

Y es que las obras se están desarrollando, tras el periodo de hibernación con el parón de la construcción, con las medidas idóneas, es decir, manteniendo las distancias de seguridad, con material de protección y el refuerzo de la higiene.

AVANCES EN LA PLATAFORMA PEATONAL ENTRE EL ENSANCHE Y PONTEPEDRIÑA

La Conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Ethel Vázquez, anunciaba en las últimas horas que esta misma semana, penúltima del mes de abril, está previsto iniciar los trabajos más importantes de la pasarela peatonal. Y dicho y hecho, vamos viendo cómo ha arrancado el montaje de la estructura metálica y la colocación de los pilares en los que se instalará la plataforma que va a conectar el Hórreo y el barrio de Pontepedriña.