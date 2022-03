Mañana de mucho ajetreo en la estación de servicio SBC próxima al polígono industrial del Tambre, en Santiago. Uxía, la encargada, nos dice que últimamente pasan casi más tiempo dando explicaciones a los clientes que sirviendo: y eso que ellos todavía no han llegado a los 2 euros el litro, como sí ocurre ya en gasolineras de la comarca, en Arzúa o Santa Comba, por ejemplo. Uxía nos cuenta que en su caso, prácticamente tienen ya a igual precio gasolina y gasóleo, entorno a 1.8 "cuando hace un mes estaba entre 1.3 o 1.4... y el mínimo recuerdo a verlo a menos de un euro. La gente se enfada mucho con nosotros, como si tuviésemos la culpa ", dice.

Allí nos encontramos con Alberto, taxista y empresario del transporte de viajeros desde hace 13 años. Asegura que esta situación se está volviendo insostenible: 1.200 euros calcula que gasta en combustible al mes en un turismo, 800 más en el consumo de una minivan mientra el microbús, 3.500.

Él ha paralizado la expansión de su negocio, tenía previsto incorporar más microbuses pero dice que "se lo van a mirar mucho". Porque al incremento de costes del combustible hay que sumar gastos de seguridad social, averías... "Así que a este paso, acabaremos trabajando para subsistir", asegura. Además, Alberto es muy crítico con el ejecutivo central, porque cree que sí hay margen para contener la subida de precios rebajando los impuestos que pagamos cada vez que llenamos el depósito: "Hace semana y media estaba a 1,40, en una semana dos subidas y las bajadas nunca son igual que las subidas. Sinceramente, no todo es culpa de la guerra, eso es una mentira. El pordentaje que se va en impuestos es elevadísimo".

Audio





Alfonso está también esta mañana repostando en la gasolinera: él se dedica a la venta y transporte de flor, más de 30 años en este sector y ha sido ahora cuando le ha tocado hacer ajustes: "me gasto al día más de 60 euros y tengo un tanque para que me salga más barato, pero me cuesta 3.000 euros, por eso estoy echando día a día porque si no...y hay días que ya ni salgo, si es un pedido pequeño". Porque no le compensa con la calculadora en la mano.

EN EL POLÍGONO DEL TAMBRE TEMEN A LA "TORMENTA PERFECTA"



Con el depósito lleno pero el bolsillo más vacío, nos asomamos al Polígono Industrial del Tambre, para recoger allí el testimonio de empresarios como Xabier Freire, hostelero muy conocido en la capital gallega donde regenta el Airas Nunes en la zona vieja, pero al frente de desde 2009 de Airas Catering. Combustibles aparte, ellos están acusando ya la subida de precios en el aceite de girasol y su escasez, que tira al alza por el de oliva, que es el emplean habitualmente. "En el último mes hemos tenido también subidas en el kilo de lentejas de 37 céntimos, 80 en las carnes... Y multiplica... Nosotros trabajamos con márgenes que están muy por debajo del 10%" asegura. En su caso, además, tiene muy difícil repercutir la subida de costes en el precio final de su producto: trabaja sobre todo para la administración autonómica "con contratos a cuatro años, y unos precios fijos... así que los márgenes" saltan por los aires. De hecho, nos confirma que en determinadas líneas de negocio ya hay pérdidas debido a la subida de costes.

Similar panorama nos describe José Ferro, de la empresa de transporte y mensajería HALCOURIER. Trabajan allí 45 personas en su instalación de Santiago, que sirve a cuatro empresas de envíos: hacen unos mil viajes al día de los llamados "de última milla", las entregas de paquetería en el entorno de Santiago y comarca. José asegura que se las ven y se las desean a causa del incremento de costes de las últimas semanas y pide que se tomen medidas de respaldo "a todo el transporte a nivel nacional, porque esto es insoportable". Nos explica que en el último mes se ha duplicado para ellos lo que invierten en gasolina y se fija en los impuestos de los carburantes: "El gobierno tiene que echar una mano por ahí".

LA CESTA EN LA PLAZA DE ABASTOS: SUBIDA SOSTENIDA DESDE EN EL ÚLTIMO AÑO

Otro de los puntos clave en el movimiento económico, doméstico en este caso, en la capital de Galicia, es el mercado. Mirando de reojo a la guerra en Ucrania por todo lo que supone de incertidumbre, vendedores y clientes nos dicen que el incremento de precios ha sido sostenido pero constante ya desde el último año. Dolores tiene una carnicería y asegura que actualizó precios en octubre después de "muchísimo tiempo sin tocarlos" y que por el momento, tiene margen para aguantar sin repercutir más incrementos en el mostrador: eso a pesar de que la factura de la luz se ha duplicado en su puesto, ahora paga unos 300 euros.

Carlos se surte a diario en la lonja de Ribeira: él tampoco ha subido precios últimamente e incluso es muy crítico con el anuncio de amarre de la flota porque recuerda que los barcos siguen teniendo el gasóleo bonificado. Asegura que lo que influye más en su caso es la escasez o no de producto en la lonja. Pero todo suma, claro... así que difícil calcular cuánto tiempo aguantará sin cambiar carteles en el puesto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





María tampoco ha subido los precios de la fruta en su puesto en las últimas semanas... pero reconoce que "lleva tiempo subiendo todo" y cree que no tardará mucho en notarse mayor incremento "sobre todo en las legumbres, al encarecerse el precio del transporte". Y añade: "ven aí unha moi gorda".

Para la clientela que anda hoy con el carrito por las naves de la Plaza de Abastos el problema es que llueve sobre mojado: "hoy compré la merluza al mismo precio que el martes pasado, 10 euros" dice una señora... pero a su lado, otra recuerda que desde el año pasado, "todo ha subido muchísimo... en general todo: antes hacías una compra por 50 euros y ahora son 70, más o menos, y cogiendo cosas normalitas".