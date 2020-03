La Cocina Económica de Santiago retoma actividad el 6 de abril

La Cocina Económica sigue prestando sus servicios a pesar del coronavirus, conscientes de que ahora, más que nunca si cabe, son muy necesarios. El servicio no se ha detenido en ningún momento, pero sí ha habido cambios debido al coronavirus. Todo el personal se veía obligado a aislarse en casa debido a varios positivos y el comedor social contrató un catering para seguir alimentando a quien lo necesitase.

Durante el confinamiento entorno a unas 170 personas continúan dependiendo del comedor social para hacer tres comidas al día. El único cambio tangible ha sido el horario de entrega de las comidas, que tuvo que reducirse un poco respecto al habitual por la alerta sanitaria: los desayunos se entregan entre las 9.30 y las 10 de la mañana y entre las 12.30h y las 13.30h se reparten las bolsas con la comida y la cena: un plato caliente, bocadillos y postre.

En las últimas semanas contábamos ya que entre el personal que presta el servicio se habían dado casos de positivo por coronavirus y las instalaciones tuvieron que ser desinfectadas. Desde la administración nos contaban que había alarma entre los usuarios "estaban preocupados por si teníamos que cerrar", explica Javier Brage, administrador de la institución, pero ahora "ya están más tranquilos y nos preguntan cómo van las Hermanas de la Caridad contagiadas".

Ahora podemos decir que las Hijas de la Caridad que han dado positivo se encuentran mejor, aunque una de ellas sigue ingresada en el Hospital Clínico de Santiago, pero su evolución es positiva.

Desde el perfil de Facebook de la institución han dado gracias a todos por las muetras de cariño recibidas estos días y han anunciado que el personal de la cocina se incorpora el próximo viernes, 3 de abril y desde el lunes, 6 de abril, se volverá a cocinar desde las instalaciones compostelanas.

MENSAJE PUBLICADO DE LA COCINA ECONÓMICA DE SANTIAGO

Queremos darvos unha boa noticia.

Coa prudencia que hai que manter nestes casos, as tres "Hijas de la Caridad" que forman parte da Cocina Económica de Santiago, e que deran positivo na proba do coronavirus cada día atópanse mellor, unha das irmás que é a que máis nos preocupa segue por precaución ingresada no CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) e tamén está a evolucionar moi ben.

Queremos agradecer a todas as persoas que se interesaron por elas durante todos estes días de corentena, o agarimo que nos demostraron, como os compañeiros da Cocina Económica de Ferrol e da Cocina Económica Coruña e en especial ás voluntarias e voluntarios e aos usuario/as da Cociña Económica de Santiago.

Este próximo venres 3 de abril, o persoal da Cociña incorporarémonos ao traballo, manteremos o servizo de cátering ata o luns 6 de abril e desde ese día volveremos cociñar nas nosas instalacións dando almorzos para levar e comidas-bocadillos para cea tamén para levar.

HORARIOS: Os almorzos entregaranse desde as 9:30 horas ás 10:00 horas e as comidas-ceas desde as 12:30 horas ás 13:30 horas.

MOITAS GRACIAS!!!