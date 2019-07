El coche autónomo se prueba en Galicia

El futuro llegará, eso está claro, pero en lo que el coche autónomo se refiere, lo hará de modo escalonado.

¿No se han dado cuenta de que cada vez los coches hacen más cosas por nosotros? Se conectan a nuestro móvil, nos permiten hablar por teléfono con comandos de voz o nos asisten para el estacionamiento y el frenado. Todas estas funciones también son funciones inteligentes que se han ido incorporando a la automoción de modo paulatino.

Ayer desde COPE Galicia nos acercábamos al CTAG. Se trata del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, en O Porriño (Pontevedra).

En estas instalaciones se dedican a investigar para mejorar la seguridad de los vehículos, la conectividad y sí, también la conducción autónoma. En esto último trabaja un equipo de 350 personas. Hace un par de semanas se probaba el coche que conduce por nosotros en las calles de la ciudad de Vigo. El proyecto se investigación arrancó en 2017 y se prevé que en 2020 puedan llegar a las carreteras los primeros vehículos de estas características, aunque su expansión requiere de cambios legislativos y su comercialización tardará un poco más.

No obstante hay muchas preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿Están en Galicia las carreteras preparadas para la automoción autónoma? En las grandes ciudades tenemos semáforos, muchos más vehículos y carreteras pintadas, algo que no pasa en el rural gallego, donde, en algunos casos por no llegar, no ha llegado ni el coche del gigante Google.

Francisco José Sánchez, director de electrónica del CTAG, nos solventaba en COPE Galicia algunas dudas comunes sobre este tipo de vehículos. ¿La seguridad al 100% está garantizada?, ¿Sobre quién recaer la responsabilidad en caso de accidente?, ¿Falta mucho para ver uno de estos coches aparcados en los garajes gallegos?