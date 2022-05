La circulación por Rodríguez de Viguri se estrechará a partir de junio

Unos quince días estima el Departamento de Tráfico del concello de Santiago que tardará en estar lista la señalización en la remodelada Rodríguez de Viguri para aplicar el cambio que anunciaba en las últimas horas el alcade Sánchez Bugallo.



En cada uno de los sentidos de circulación quedará un carril para buses y taxis y el otro, para vehículos particulares, un diseño similar al que encontramos por ejemplo en la Avenida Clara Campoamor. El objetivo es conseguir que se respete el límite de 20 kilómetros por hora y el paso sea seguro para los peatones. Desde hoy lunes está previsto que los radares informativos, que estaban funcionando ya, estén además iluminados "para incentivar más a los conductores", asegura a Cope Santiago el concelleiro de Tráfico, Gonzalo Muiños. Seguirán sin multar, sólo "con interés informativo", insiste. Los datos recabados hasta el momento por estos dispositivos son "bastante satisfactorios", según Muiños, porque "más de un 90% de los vehículos" pasan por la nueva plaza de preferencia peatonal sin superar los 50 kilómetros por hora, y el "65%, a menos de 30".

LOS USUARIOS INSISTEN: FALTA SEÑALIZACIÓN CLARA EN EL CRUCE

Sin embargo, en la zona siguen echando de menos señalización más clara. Un ejemplo es el acceso hacia el Camino Francés desde Rodríguez de Viguri: los coches tienen que entrar por el carril de la izquierda, porque el de la derecha es el reservado para los peatones que bajan. Paula es una vecina de esa calle que insiste: "no somos ingleses, es absurdo, porque nosotros conducimos por la derecha". Reconoce que alguna vez ha subido despistada por la zona peatonal y no entiende por qué no se ha dejado "la calle de subida y de bajada, porque enmedio hay unos jardines, y se podría haber dejado perfectamente para el tránsito a pie".









Muchos de los que pasan caminando por la zona en esta época además son peregrinos cargados con sus mochilas que llegan al cruce de Rodríguez de Viguri ansiosos por alcanzar su destino... y no encuentran el tradicional paso de peatones para atravesar la avenida. Los semáforos incrustados en el suelo no acaban de dar seguridad a los usuarios porque, además de la falta de construmbre, con mucha luz no se aprecia bien el cambio de color así que mucha gente cruza en rojo los cuatro carriles.

Suso Fernández, de la asociación de Comerciantes de Concheiros, teme que cualquier día se produzca una desgracia: "debería haber algún tipo de sinalización, non sei si pintada na calzada ou a outra altura, para evitar que se produzan accidentes nesa zona... hai moitas posibilidades dun accidente e un accidente múltiple ademáis" afirma, por la cantidad de gente que atraviesa en grupo, muchas veces de forma irregular.



"A MI, CON QUE ME SUBA Y ME BAJE UN AUTOBÚS EN TODA LA LÍNEA, YA ME VALE"

Junto a la mejora en la señalización en el cruce, muy pendientes también en Concheiros, en esta recta final de las obras, del transporte público: hace ya un año que empezaron los cortes de tráfico en la zona, así que los vecinos no las tienen todas consigo. "Desde la parada que hay en la plaza de Abastos hasta ahí (cruce de Rodríguez de Viguri) no tenemos nada ahora y aquí vivimos muchas personas mayores" me recuerda María del Carmen, vecina de Concheiros desde hace unos 50 años.

El alcalde aseguraba esta mañana en que las pruebas realizadas estos días han dado buen resultado y se mantendrá la doble dirección de la calle, también para el transporte público: "a maior dúbida que tiñamos era o xiro cara a Angustia e polo que me din, funcionou correctamente así que, obxectivo cumplido". Explica Sánchez Bugallo que el único problema surgió con unos contenedores que "están onde non tiñan que estar, son provisionales mentres non entren en funcionamento os colectores soterrados".

Para garantizar que la circulación de los vehículos respete en Concheiros la preferencia peatonal y el límite de 20 kilómetros se han habilitado algunos mecanismos, como una “especie de rotonda semicircular”, en palabras del alcalde, al comienzo de la calle: "é un mecanismo para frenar a velocidade. O ancho dos carriles son seis metros e medio e no caso de que que pasen dous autobuses a un tempo, está previsto que pisen os cincuenta centímetros de pedra de cada lado, precisamente previstos para que carguen", indica Sánchez Bugallo. El concello estima que habrá "muy pocos cruces de autobuses", porque el trasporte escolar, por ejemplo, no saldrá por la Rúa Concheiros, sino por Basquiños.









Entre los vecinos, muchas ganas sobre todo de que las obras terminen ya, algo fácil de entender porque en noviembre de 2020 comenzaban los trabajos. Muchos comentarios ahora sobre la orientación de los bancos, el tamaño de los árboles, las zonas ajardinadas..."queda unha rúa moi dinámica e moi moderna" asegura Suso Fernández, pero esa é a miña opinión. Pepe, vecino desde hace medio siglo, también le pone buena nota: "para mi, de ser una corredoira, pasamos a una avenida". Maria del Carmen asiente, pero me pregunta qué se sabe de las papeleras. Sánchez Bugallo aseguraba esta mañana que "a obra está pendente só de firmar a recepción, pero rematada"... pero algún remate sí que queda.