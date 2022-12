Cierran varios polígonos de bateas en A Pobra do Caramiñal tras la aparición de manchas de fuel

Nuevas manchas de contaminación marina han aparecido este jueves en las inmediaciones del puerto y polígonos de bateas de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), ante lo que Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha establecido el cierre cautelar de los polígonos de bateas de A Pobra A, A Pobra B y A Pobra C.

Ante esto, Capitanía Marítima ha abierto distintas líneas de investigación para localizar el origen de los restos y ha incidido en que "no descarta ninguna hipótesis".

Con todo, han apuntado que serán los análisis y el resto de indicios los que determinen el origen definitivo de este episodio y del que ha afectado a algunas playas del municipio pontevedrés de A Illa de Arousa.

Según ha informado la Xunta, Salvamento Marítimo ha solicitado la movilización de medios de Gardacostas ante la aparición de manchas de contaminación marina en las inmediaciones del puerto y polígonos de bateas del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.

Capitanía Marítima ha indicado que los restos "son de poca entidad" y, de momento, se están abordado mediante la dispersión mecánica. Ante esto, han confirmado que mantienen el Plan Nacional de Salvamento contra la Contaminación en nivel 1.

El plan se inició en días pasados a raíz del fuel oil que vertió en principio un buque que se mantiene retenido en Vigo. Las primeras manchas aparecieron el martes en la costa de A Illa de Arousa.

Así, hasta esta nueva zona se han desplazado el helicóptero Pesca I y el buque Sebastián de Ocampo y la patrullera Punta Roncadoira. Adicionalmente, se han movilizado otros medios de Salvamento Marítimo, que coordina el operativo.

CONTINÚA EL OPERATIVO

De esta forma, continúa el operativo para hacer un seguimiento aéreo y por mar para determinar el alcance de este episodio y esclarecer lo sucedido después de que el pasado martes apareciesen en varias playas de A Illa de Arousa unas galletas de chapapote.

Ante esta situación, Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo mantendrán el buque María Pita en la zona de A Pobra hasta este sábado, como medida de prevención.

Por su parte, el buque Sebastián Ocampo se mantendrá en la zona de Vilagarcía, donde tenía base los últimos días. Además, han contactado con las cofradías de pescadores y asociaciones de 'bateeiros' de la Ría, por si fuese precisa su colaboración.

En la jornada de este jueves, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño ha establecido como medida preventiva el cierre cautelar de los polígonos de bateas de A Pobra A, A Pobra B y A Pobra C.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado