Cientos de personas se manifiestan en el Toural contra la sentencia

Cientos de personas han decidido secundar las protestas contra la sentencia del "procés", al considerar que no respeta las libertades del pueblo catalán. Rechazan la resolución de la justicia y quieren mostrar su apoyo a los políticos independentistas condenados.

A esta protesta, en la que han participado personalidades de la cultura como el escritor Suso de Toro, han acudido distintos cargos del BNG, como las diputadas autonómicas Olalla Rodil y Montse Prado. También ha participado el portavoz de Anova, Antón Sánchez, y el alcalde de Teo, Rafael Sisto.

CA rechaza la sentencia y Son de Teo utiliza la etiqueta "España es un estado fascista" Las reacciones políticas no se han hecho esperar tras conocerse la sentencia del procés en Cataluña 14 oct 2019 - 18:46

En la Plaza del Toural de Santiago se han escuchado consignas pidiendo la "Libertad a los presos políticos" y hemos visto banderas gallegas con la estrella roja (estreleira) y la "estelada" catalana.

En Compostela no ha habido, hasta ahora, incidentes.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE "GALIZA CON CATALUNYA"?

La plataforma que ha convocado estas concentraciones en varias localidades gallegas pertenece al ámbito del nacionalismo gallego y está compuesta por organizaciones afines al BNG.

En el colectivo participan la CIG, pero también el BNG, Causa Galiza, Movemento Galego ao Socialismo, Mar de Lumes, Galiza nova, Isca! o Ceivar. De hecho, en la presentación de las actividades de la plataforma de hace un par de años participaba el entonces portavoz del BNG compostelano, Rubén Cela.

En su página web se definen como un colectivo que defiende el derecho a la autodeterminación:

A Plataforma Galiza con Catalunya está constituída por diversas organizacións sociais, sindicais, culturais e políticas galegas que recoñecen o dereito de autodeterminación dos pobos e que apoian o proceso de independencia do pobo catalán, denunciando a violencia exercida polo Estado español neste caso e no do resto de pobos que loitan pola ruptura democrática en chave soberanista e independentista. A Plataforma está aberta a novas incorporacións.

VUELOS CANCELADOS EN GALICIA

Dos vuelos que salían del Aeropuerto de Barcelona - El Prat con destino a A Coruña y Santiago han sido cancelados por las protestas convocadas por Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del proceso soberanista.

Según informa Aena en su página web, uno de los vuelos cancelados tenía previsto despejar a las 20,05 horas hacia A Coruña, a donde tenía previsto llegar a las 21,50 horas.

Por su parte, el otro vuelo afectado, operado por Veling, tenía previsto salir a las 21,25 horas de El Prat hacia el aeropuerto de Lavacolla.

En total, 67 vuelos que salían del Aeropuerto de Barcelona - El Prat han sido cancelados por las protestas convocadas por Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del proceso soberanista.