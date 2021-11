Cientos de estudiantes claman en Ribeira contra a violencia de género

Centenares de jóvenes estudiantes de Ribeira de institutos, colegios y centros de Formación Profesional se han sumado este jueves a la manifestación con la que se han querido sumar al grito de rechazo de la Violencia de Género en este 25-N en el que se conmemora el Día internacional contra esta lacra social.

O programa de actos organizados por e Concello de Ribeira, a través do Centro de Información a la Mujer, arrancaron con una marcha protagonizada por alumnado de diferentes centros educativos del municipio que desembocaba en la Plaza del Concello para dar paso a continuación a un recital poético declamado pola artista Nuria Vil (@vil.nuria).









Acto seguido, representantes de los diferentes centros participantes, el IES Número 1 y Leliadoura, CFIP Coroso y los colegios Bayón, Sagrado Corazón de Castiñeiras y A Milagrosa de Oleiros, dieron lectura a los manifiestos antes de proceder a la lectura por parte do alcalde, Manuel Ruiz Rivas, del institucional con el que «O Concello de Ribeira, un ano máis, expresa o máis absoluto rexeitamento contra a violencia de xénero en tódalas súas dimensións, incluíndo a violencia vicaria e a violencia dixital, e especialmente a que remata co asasinato de mulleres e seus fillos e fillas".

Prosigue el comunicado denunciando que "Son 42 as vítimas da violencia machista no último ano; estas non son so un número, teñen nome e apelidos e hoxe as faremos visibles, pero por debaixo desta cifra existe outro número moito máis grande que aínda están vivas e que queremos apoiar e axudar a saír da terrible situación que poidan estar vivindo".

A quienes pone a su disposición los distintos servicios que presta el concello ribeirense a través de la Oficina de Información a la Mujer, invitando a la ciudadanía de Ribeira a "sumarse a tódalas declaracións institucionais ou sociais en apoio da igualdade e contra a violencia de xénero, a considerar a violencia de xénero ou machista un problema de saúde pública que atenta contra os dereitos humanos, a aprender a recoñecer as distintas formas de violencia, entre elas a vicaria e a dixital para poder combatela, a non ser cómplices da violencia de xénero e a apoiar os proxectos que axuden á xente nova a ter un futuro en igualdade.»

El acto concluía con la lectura por parte de representantes de los distintos grupos políticos participantes en el acto de la identidad de las 42 mujeres muertas por violencia machista en el último año, mientras los estudiantes colocaban a su pie unas simbólicas velas encendidas, para dar paso finalmente a un minuto de silencio.









ACTOS POR TODO EL BARBANZA

La conmemoración de este 25-N ha multiplicado los actos por todas las localidades barbanzanas, en Boiro con la lectura de poemas a cargo de Charo Lopes, en Lousame con una concentración delante el Concello, en A Pobra con la puesta en marcha del concurso "Lemas Ilustrados para o fometo da igualdade" cuyos premios será entregados el domingo en un acto en el Auditorio Valle Inclán en el que se proyectará el vídeo sobre Violencia Vicaria elaborado por la Diputación de A Coruña.

Y también el domingo, pero en este caso en Rianxo, se ha organizado la Andaina Rianxo en Negro para denunciar la violencia doméstica y de género que castiga a mujeres y a menores por parte de los maltratadores, mientras comercios y establecimientos hosteleros rianxeiros lucen desde hace días las mariposas moradas que fueron elaboradas este pasado fin de semana por vecinos de la localidad.