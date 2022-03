Chega este luns aos hospitais de Galicia o fármaco de Pfizer contra a covid

Este luns chegarán a Galicia os primeiros tratamentos do medicamento antiviral Paxlovid da multinacional farmaceútica Pfizer que se ten amosado eficaz para frear os efectos mais graves, como a hosptalización ou a morte pola covid-19.

Segundo informa a Consellería de Sanidade, "os primeiros tratamentos do antiviral Paxlovid van chegar aos hospitais de Santiago de Compostela, Ferrol e Vigo, para logo enviarse ao resto dos hospitais da comunidade autónoma", segundo se vaia ampliando a suministración do Ministerio de Sanidade nas seguintes remesas deste fármaco, a primeira é de 11.900 tratamentos, que cheguen a España e dos que Galciia recibirá un 6% do total.

Está previsto que o Ministerio faga novos envíos nas vindeiras semanas ata completar a cifra de 50.000 tratamentos para o conxunto do Estado no primeiro trimestre do ano.

QUE É O PAXLOVID?

Paxlovid é un medicamento que se subministrará baixo prescrición médica e adminístrase por vía oral, polo que posibilita un tratamento ambulatorio dos pacientes leves con factores de risco para progresión a covid grave, controlando a progresión da infección e frenando a hospitalización e morte.

Paxlovid debe administrarse o antes posible logo do diagnóstico de covid e dentro dos cinco días posteriores ao inicio dos síntomas.

Este novo fármaco engádese ás vacinas e a outros medicamentos para evitar que pacientes positivos cuns determinados condicionantes poidan evolucionar a un estadío grave da enfermidade.

A Comisión Permamente de Farmacia do Sistema Nacional de Saúde acordou que a indicación e prescrición de Paxlovid será realizada polo profesional médico que efectúe o diagnóstico, tanto do ámbito de primaria como hospitalaria.

PRORROGADO O CERTIFICADO COVID E AS RESTRICCIÓNS DA HOSTALARÍA ATA O 9 DE ABRIL

A chegada deste fármaco vaise producir xusto na xornada na que se muda de xeito considerable o enfoque co que abordar a pandemia en España e, tamén, en Galicia, xa que se deixará de illar aos positivos de covid agás os sectores vulnerables e aquelas persoas relacionadas cos sectores socio-sanitarios, que serán os únicos aos que se lles realicen probas diagnósticas.

O que non evita que as autoridades sanitarias de Galicia teñan decidido prorrogar as medidas adoptadas antes do Nadal para frear a expansión do coronavirus, como a exixencia do certificado covid para acceder en visita a residencias e hospitais da comunidade, así como manter a limitación de comensais en bares, cafeterías e restaurantes, a un máximo de 10 persoas se estamos en interior, e ata 20 en caso de terrazas. Coa obriga de manter as mesas separadas, a lo menos, en 1,5 metros.

Medida que xa recibiu o aval xurídico do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, prorrogando ata o vindeiro 9 de abril e que se manterá, segundo di a Consellería de Sanidade nun comunicado, "o tempo imprescindible para mellorar a situación epidemiolóxica, que se revisa de modo diario".