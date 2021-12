¿Chapuza navideña o atentado contra el patrimonio de Santiago de Compostela?

Hace apenas 10 días que se procedía el encendido de la iluminación navideña en Santiago de Compostela pero es ahora cuando acabamos de descubrir una de de sus consecuencias más perversas.

La que sufre el busto dedicado a Ramón María del Valle Inclán situado en la céntrica Plaza de Galicia y que ha sido rodeado sin escrúpulos por una instalación lumínica que demuestra, cuando menos, escaso tacto.

Si no algo más, como denuncian en la red social de Facebook los comentarios a la publicación realizada por Antonio González Millán, director de la Casa Museo de Valle Inclán en A Pobra do Caramiñal, que denuncia la escasa sensibilidad de quienes han propiciado tamaño despropósito, asegurando que "Este é o non respecto por aqueles que fixeron grande a fama do país".

Y es que esta aberración se produce pocos días después de que apareciera pintarrajeada la estatua de Federico García Lorca en La Alameda que, aunque con intencionalidad bien distinta, no deja de ser una nueva falta de consideración hacia el patrimonio de la ciudad que presume de su monumentalidad, aunque olvidando a veces que en los detalles más pequeños, también se demuestra ese respeto por el legado de quienes la habitaron y cuidaron.









Y que provoca que en estos días navideños el busto de Valle Inclán esté oculto, como ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores lo que para Antonio Gonález evidencia la intencionalidad institucional por el uso constate como "amare" de esta estatua.

Entre los comentarios de esta publicación en Facebook podemos leer que "A cultura desafiuzada na capital da Galiza... Quizais é mellor non molestarse, pois as neuronas están en perigo de extinción; aquí demóstrase de novo que poñer bombillas é distinto a ter luces (tal e como dicía aí atrás Manuel Forcadela)" o " Falta quen exerza competencias e mire pola cidade; triste conclusión", aunque otros intentan darle un tono más cómico a la crítica asegurando que, rodeado de luces navideñas, ya tenemos a "Valle-Inclán Superstar! Xa non me sorprende nada!".