Centros Quérote+: trabajo de pico y pala a favor de la prevención, la afectividad y la convivencia

"El día mundial es guay, pero es muy importante el trabajo del día a día". Nos lo dice Paula Fernández, la coordinadora de los Centros Quérote+. Llamo a su puerta hoy, 25 de noviembre, día por la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque sospecho que algo de esto saben por aquí. Y no voy descaminada.

Los Quérote son para muchos jóvenes y familias la primera puerta para abordar dudas sobre adicciones, afectividad, sexualidad...y tras ellos, no pocas veces, aparecen otros problemas. "É moi difícil tocar un tema de sexualidade e que non haxa unha porcentaxe alta de persoas que acaban relatando episodios de violencia de xénero, non denunciado ao mellor... pero sí de control, manipulación para prácticas sexuais, celos... e que veñen elas, e non eles, a comentar" explica Paula.

En 2021 recibieron más de 7.000 consultas, dos mil más que el año anterior. Un tercio fueron presenciales, pero la mayoría por teléfono. También atienden por mesajería instantánea o a través de la web. Ninguna de las dudas queda sin respuesta, por “peregrina” que pueda parecer: " por exemplo, a través, da web, como é anónima, é máis fácil facer unha pregunta chorra..." Pero detrás de la chorrada, hay algo: "si te molestas en entrar na web, facer a consulta, te quedas con un código... é que algo queres. Para nós é o momento de que se fagan unha idea de quen somos, que se lles vai a contestar, e que se toma en serio unha pregunta que pode parecer absurda pero que...non o son", dice Fernández.

Paula todavía recuerda cuando al principio se les asociaba únicamente con la realización de "test de embarazo e dispensación de preservativos". Dieciséis años de trabajo desde A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Lugo han demostrado que, además de eso, hay mucho más detrás de este recurso y la pandemia ha venido a dar una vuelta de tuerca: "moitas familias non saben a donde acudir, ven aos fillos mal, máis introvertidos, desmotivados... Moitas consultas nos chegan ahora por aí" Y también el boca a boca les ha dado un empujón: "a raíz de que a unha persoa lle funcionou, outra nos chega pedindo axuda para a súa filla, ou pide que nos acheguemos ao instituto dos seus fillos".

LAS MUJERES DUPLICAN A LOS HOMBRES EN NÚMERO DE CONSULTAS

Más de 5.000 de las consultas recibidas en los Centros Quérote en 2021 eran de mujeres, frente a casi 2.300 que cursaron varones. Por edades, el grupo de las más inquietas está entre los 14 y 22 años. Más de mil procedían de mujeres de más de 30 años. La sexualidad es con diferencia el motivo principal de las demandas, seguida de las de temática psicológica. "Non somos un servizo terapéutico, entón moitas veces acabamos derivando a outros recursos máis especializados, como atención primaria, atención psicolóxica da Universidade, o Centro de Información á Muller..." explica Paula. Otra vez, nadie sin respuesta.

La labor formativa que realizan se multiplica además a través de los talleres que imparten en escuelas, institutos y asociaciones, para juventud pero también para familias: casi 500 el año pasado, con más de 9.000 participantes. "As demandas de formación van en aumento: si antes custaba conseguir un grupo de nove, dez persoas, agora o máis normal é pasar de vinte participantes".

La coordinadora de los Centros Quérote+ insiste en que para ellas es "moi importante estar na rúa, porque cando nos coñecen e ven a metodoloxía, xenera confianza... Ao final, os servizos públicos precisan de eso". Y también, claro, de profesionales que transmitan el entusiasmo que se respira, por ejemplo, en el Quérote de Santiago. Isa es educadora social y cuenta que "o mellor é o contacto coa xente, é moi gratificante compartir eses ratiños tanto nas consultas como nos centros educativos". Y añade: "penso que si escoitaramos máis á mocidade, teriamos tamén unha perspectiva diferente, porque cando chegamos á adolescencia, quitámoslles os privilexios da infancia pero dámoslles case todas as responsabilidade da vida adulta".

Cuando llegan allí, "se sinten cómodos para expresarse, non cuestionados, sinten que un adulto lles está dando apoio e se convirte nun espazo moi agradable para vir a traballar". Recuerda que hay gente que conocieron con "14 ou 15 anos... e que agora veñen con 30, ás veces como profesores! Ou persoas que estiveron vindo a consultas e despois ...mira, hai unha que eu fun a súa titora de prácticas, porque despois de pasara por aquí, elixiu a miña carreira, Educación Social: iso é para ter o corazón explotando de alegría todo o rato!"

