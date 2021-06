Centenares de vecinos de A Pobra do Caramiñal se toman un café en la calle en apoyo a la hostelería cerrada

Centenares de vecinos de la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal salían este jueves al mediodía hasta la carretera AC-305 que cruza buena parte del casco urbano del municipio a tomarse un café de cafetería de la única forma que pueden a día de hoy: en la calle y en recipientes de cartón o plástico para llevar.

Todo después de que el sábado esta localidad barbanzana entrara en el nivel de riesgo extremo que marca el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) lo que ha supuesto, además del cierre perimetral del municipio y la prohibición de reuniones de no convivientes, que se haya cerrado la hostelería por cuarta vez desde el inicio de la pandemia. Manteniendo sólo el servicio a domicilio y para llevar, como ha ocurrido este mediodía.





"UN CAFÉ POLA HOSTALARÍA"

Bajo este lema, se convocaba en las últimas horas esta singular concentración de vecinos, tanto desde el sector hostelero como desde instituciones como el propio Ayuntamiento, con el alcalde de la localidad, Xose Lois Piñeiro, haciendo llamamientos a la participación, eso sí, con un estricto cumplimiento de las normas sanitarias.

De esta forma, y durante unos minutos, quedaba cortado el tráfico en la citada carretera comarcal, por las muchas personas que se han apostado en la misma, café en mano o no, como muestra de apoyo a un sector castigadode nuevo tras el incremento de casos que llevaba a rozar los 500 por 100.000 habitantes de Incidencia Acumulada hace poco más de una semana.

Incidencia que se ha rebajado de forma notable, 311 a 14 días con datos del SERGAS a 3 de junio, siendo muy inferior a 7 días, y mostrando ya claros síntomas de que, con todas las cautelas, se ha logrado controlar y reducir la expansión del coronavirus en esta localidad, que pide ahora salir cuanto antes de la situación en la que se encuentra.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

NOVEDADES ESTE VIERNES

Y para ello las esperanzas estaban puestas en el Subcomité Clínico que se suele reunir los viernes pero que, en esta ocasión, no lo va a hacer. Lo que no evita, según fuentes del SERGAS, que Salud Pública pueda adoptar alguna decisión en este sentido, como ya se habría quedado en hacer en la reunión del comité celebrada este pasado martes.

De hecho, en un escrito remitido desde la alcaldía de A Pobra do Caramiñal y citando una conversación mantenida el miércoles entre el regidor y el Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, éste le habría expresado la celebración del subcomité "a pesar de que o Comité Clínico tiña decidido deixar de celebrar as reunións do subcomité os venres, debido a que a necesidade de aprobación por parte do TSXG das medidas a aplicar, fai que o procedemento se volva pouco operativo, facendo unha excepción co noso concello este venres".

Algo que, finalmente, no va a suceder, aunque no se descarta que puedan tomarse decisiones en el seno del SERGAS que permitan que A Pobra pueda bajar de nivel ya a partir del lunes de la semana que viene, y no esperar a la reunión del Comité del martes, lo que retrasaría la reapertura del perímetro municipal y de la hostelería a, como muy pronto, el sábado, 12 de junio.

PLENO EXTRAORDINARIO Y RECOGIDA DE FIRMAS

Coincidiendo con la protesta en las calles de A Pobra este mediodía, se celebraba en el salón de plenos del Ayuntamiento un Pleno Extarordinario en el que quedaba aprobado por unanimidad instar a la Xunta a que "habilite novas liñas de axudas e teña en conta o tempo durante o cal vai permanecer vixente o cese da actividade de todos os negocios e empresas afectadas pola situación no nivel de restrición máxima e se valore axeitadamente no deseño destas novas subvencións aos sectores afectados", además de solicitar al Comité Clínico que se suavice el cierre total de la hostelería que supone el nivel de riesgo extremo, así como que las decisiones en los cambios de nivel de riesgo se agilicen en su entrada en vigor, para evitar retrasos innecesarios.









Y mientras, durante todo este jueves se va a realizar una recogida de firmas en la localidad "coa finalidade de darlle traslado ao Comité Clínico, xunto cun texto reivindicativo sobre a situación actual do sector da hostalaría e outros negocios afectados polo peche obrigatorio".

Iniciativa que coincide con las muchas muestras de adhesión que la reivindicación de los hosteleros y vecinos de A Pobra do Caramiñal está teniendo en las redes sociales, a la espera de que las próximas horas puedan traer mejores noticias a esta localidad.