Cen artistas do Barbanza expoñen as súas obras no Museo do Gravado de Ribeira

O Museo do Gravado de Artes, na localidade coruñesa de Ribeira, acolle desde esta pasada fin de semana unha ampla mostra sobre o traballo artístico que se fai en toda a bisbarra da Barbanza.

No marco do Encontro de Creadores e Creadoras do Barbanza, intégranse por unha banda a mostra BarbantiaRte VII e, por outra, Unha manda de pezas para Isaac Díaz Pardo de Xente do Barbanza, o que permite que sexan un cento os artistas de bisbarra os que expoñen as súas obras nas distintas salas do Musedo do Gravado situado na ribeirense parroquia de Artes.

Algo que, segundo os seus organizadores, o Concello de Ribeira, a Asociación Cultural Barbantia e o Museo do Gravado de Artes, é unha satisfacción podes servir de marco e de lugar de acollida aos artistas, para levar ao museo máis alá da arte do gravado, para converterse nun centro dinamizador das artes en xeral.





TRES SALAS ENCHIDAS DE ARTE BARBANZÁN

Nesta exposición participan 100 artistas de toda a comarca do Barbanza repartidos en 3 salas. Hai unha sala dedicada en homenaxe a ISAAC DÍAZ PARDO onde se recollen as obras que distintos artistas do Barbanza fixeron durante os anos 2020 e 2021 e que nunca se expuxeron ao público. Nesta sala poderán verse os debuxos do libro Unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de Xente do seu rueiro (1956) propiedade do Museo do Gravado así como as distintas obras de artistas da comarca.

A colaboración entre o Concello de Ribeira, o Museo do Gravado de Artes e a a A. C. Barbantia creou a mostra BarbantiaRte coa intención de amosar aos habitantes da península do Barbanza a riqueza e o pulo dos seus artistas en todas as disciplinas das artes: pintura, escultura, gravado, esmalte, fotografía, videocreación… Unha panorámica variada, con perto de cen expositores.

Os obxectivos deste encontro foron consolidar unha mostra artística, agora bianual, que permite admirar o labor máis recente dos e das artistas, a súa pluralidade de visións, a forza da súa expresividade, da súa creatividade. É un fito xa na bisbarra, a ocasión de reunir artistas e público nunha festa das artes. A edición dos catálogos correspondentes permite gardar memoria do noso depósito artístico, das tendencias da arte, do labor das nosas creadoras e creadores, da súa evolución.

Unha festa das artes do Barbanza para todas e todos, a ocasión de abranguer e desfrutar a multiciplidade de visións creativas. Un lugar mutuo de coñecemento, de contrastar o propio traballo co dos demais. Quen saen gañando desta mostra non son só os artistas, senón tamén os espectadores e o nivel artístico do Barbanza.









A inauguración das mostras e presentación do catálogo tivo lugar este pasado venres, 11 de marzo, ás 20.30 h e xa ao día seguinte, osábado 12 de marzo, tivo lugar unha mesa redonda con dististas personalidades do ámbido da arte e da cultura sobre a figura de Isaac Díaz Pardo. Participaron Xosé Díaz, fillo de Isaac Díaz Pardo; Soledad Penalta, da Real Academia Galega de Belas Artes; Carlos L. Bernárdez, historiador e crítico de Arte; Héitor Picallo, membro de Alento Esbravexo e mantedor do blog https://mandadepezasparaisaac. blogspot.com/ ; e María José Sampedro, concelleira de Cultura de Ribeira.

