"Lo celebramos todos los días, pero el Día de la Madre...le regalo flores"

Por supuesto que hay quien arruga la nariz cuando preguntas si en casa hacen algo especial por el Dia de la Madre, pero esta mañana, callejeando por Santiago, confirmado que eran minoría. A tres días de la fecha, ganan por goleada los que o están argallando algo, o las que esperan que les toque "aunque sea cualquier tontería, un dibujo de mis hijas, eso ya me encanta", cuenta Patricia, mientras confiesa entre risas que "sí que le hace ilusión" recibir algo este día. Ella ya no puede regalar a su madre, así que será una celebración "distinta", con el resto de la familia, pero celebración.

Igual que para Verónica: ella es de Perú, donde siguen buena parte de los suyos, así que este domingo tendrán fiesta, pero con su suegra. Cuenta que en su país, el día de la Madre es el segundo domingo de mayo "allá se hace una comida o una cena, un poco diferente a la de aquí, casi como Navidad". Y aquí, habrá regalo para la suegra, claro: "le encantan las plantitas, así que llevaremos alguna para que cambie".

Hay quien se toma este día con auténtico entusiasmo, como Sheila: este curso se vino a vivir a Santiago para estudiar, pero el domingo volverá a casa aunque sea de tapadillo, porque parte del regalo será la sorpresa. "Ela é moi dulceira, así que teño en mente regalarlle unha caixa de bombóns e unha rosa, e escribirlle un poema, porque me gusta escribir poesía" explica: "pero sin que se de conta...irei á casa sin que se entere e deixareillo allí, para aparecer despois como que vou de visita".

La madre de Mercedes, que tiene más de 90 años, siempre les dice a sus hijas que no quiere regalos, pero ellas, como si oyeran llover: "siempre le hace falta alguna cosa, una silla, un andador... porque con su edad... y luego los biznietos, que son pequeñitos, le traen algún dibujo". Mercedes dice que lo que más les gusta a ellas "es regalarle...y que esté ahí todavía".

Una idea que comparte Alexandra, una joven que asegura que "en casa el día de la Madre se celebra todos los días, la verdad... sí que le regalamos alguna cosilla, como las flores, que es lo típico, pero es algo que se tiene que celebrar todos los días del año"





Otros que se lo pasan muy bien son los padres noveles, y con poco más de un trienio nos encontramos a Juan...cómplice de los preparativos de su hija para el regalo del domingo: "ella está entusiasmada con hacer cualquier tipo de detalle para su madre, con el nerviosismo de a ver si le gusta, si no..." Por el momento, él solo sabe que está preparando una acuarela: "a ver qué sale de ahí!".

TARTAS DE CHOCOLATE EN FORMA DE CORAZÓN, BONOS PARA TRATAMIENTO DE ESTÉTICA O DE VIAJES

Hay escaparates lucen carteles felicitando a las madres estos días... aunque hay algunos que ni los necesitan, porque pastelerías o tiendas de ropa son clásicos de los que no fallan.

Nos lo decía José Manuel, con la experiencia de más de cincuenta años al frente de Pastelería Tábora: asegura que no tienen ni idea de cuántas tartas en forma de corazón venderán este fin de semana, pero "muchas, de diferentes tamaños y diferentes sabores, aunque sale mucho la Sacher... pena que no puedas ver ninguna ahora"

No sé si para convencerme de que vuelva un día de estos, añade: " la tarta Sacher es una cosa increíble...yo me trasladé a Austria para aprender a hacela y ahora, la hago mejor que ellos, lo dice la gente, yo hablo por boca de la gente" También se despachan mucho los corazones recubiertos de fresas, y la tarta de Santiago. Aprovecho para preguntarle por la galería de fotos que atesora junto a los expositores de delicias, donde aparece retratado junto a personajes muy conocidos: así me entero de que al insigne galeguista Isaac Díaz Pardo le encantaban sus suflés, y que el ex embajador Paco Vázquez es fan de sus roscas.





La tienda de Sisia Saborido es también punto de parada estos días a la búsqueda del regalo perfecto para mamá. ¿Y qué elegimos cuando pensamos en ropa? "Un poco de todo... ayer salieron varias parkas, conjuntos de pantalón y chaqueta...Porque lo dice casi todo el mundo... tenemos todo tan quemado después de dos años de pandemia, que no salimos, que no compramos... que la gente está comprando un pelín más". Y asegura además que a la gente "no le cuesta gastar en esta fecha: si le ofreces una cosa de 20 o 30 euros, bien, pero si es de 50 o 60, pues también" Es más importante "una cosa que le guste a mamá", así que "hay quien me trae hasta una foto, por si no me doy cuenta, y como tú ya conoces sus gustos" Es lo que tiene llevar casi 35 años al pie del probador.

Los productos de estética pero sobre todo, los cuidados, están también en muchas listas estos días: Dulce Calvo asegura que "cada vez más, y lo que más buscan los hijos son tratamientos faciales, masajes corporales, envoltorios... porque empezamos la temporada de primavera verano y queremos ponernos guapas!" Las tarjetas regalo en este establecimiento del Ensache compostelano tienen un abanico casi para cualquier bolsillo, igual que otro producto en alza: los bonos para animar a mamá a que haga una escapadita. Agencias de viajes como la que nos encontramos en la Plaza de Puente Castro ofertan "bonos por el importe que quiera la persona que va a hacer el regalo, no caduca, y se puede consumir como quiera, en una estancia, canjeándolos por los billetes de avión, si tienen un viaje a París lo descuentan del importe de ese viaje... y se lo entregan por el día de la Madre". "Se nota que la gente tiene muchas ganas de salir, porque cada vez esto tienen mejor aceptación", nos aseguran en el establecimiento.

El resumen nos lo hace Emilio, desde detrás del mostrador de su floristería, "una madre es una madre...y en general, todos queremos muchísimo a nuestra madre". En Flores al Instante no suelen recibir muchos encargos, ni siquiera para estos días, porque "no es la filosofía del establecimiento", donde como su propio nombre indica, la gente va más "para llevarse algo ya". Pero el confía en que se repitan los buenos datos de ventas ya del año pasado. Aunque hasta que llega el día "es difícil de saber... no sabemos si por aquello de quitarse las mascarillas, la gente va a preferir irse a la playa...Yo creo que va a ir bien, pero..." También aquí, el límite de gasto, por arriba es infinito, y por abajo "con diez eurillos te puedes llevar cinco rosas con paniculata, que es un detallito muy apañado!".