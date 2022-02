Catro históricos institutos galegos ingresan na Orde de Alfonso X O Sabio

Catro institutos galegos ingresarán este ano na Orde Civil de Afonso X o Sabio con categoría de Placa de Honor. Así llo comunicou á Xunta de Galicia o Ministerio de Educación y FP, concretando que os centros distinguidos, todos eles fundados no século XIX, son o ourensán Ramón Otero Pedrayo , o pontevedrés Sánchez Cantón, o coruñés Eusebio da Guarda e o compostelán Arcebispo Xelmírez I.

A Xunta de Galicia, segundo informa nun comunicado, celebra este recoñecemento que recae en centros que levan máis dun século traballando en prol da formación de numerosas xeracións de galegos.

Cómpre salientar que estes catro centros forman parte da Rede de Institutos Históricos de Galicia, institutos que son considerados extensións do Museo Pedagóxico de Galicia pola custodia que fan de patrimonio histórico educativo.

EDUCANDO DENDE MEDIADOS DO SÉCULO XIX

Estes institutos foron creados en torno a 1845, momento clave na historia da educación polo denominado Plan Pidal, que encamiñou o paso dos estudos do Antigo Réxime cara a un novo sistema educativo no que a formación se divide en tres niveis: primaria, secundaria e superior, afirmando o Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 que «La enseñanza de la juventud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que domine sólo el interés privado».

Conforme á lexislación da época, estes centros foron dotados cunha biblioteca, un gabinete de Historia Natural, laboratorios de Ciencias Naturais, Agricultura, Física, Química, Fisioloxía e Hixiene e cun Xardín Botánico, ademais de contar con materiais especiais para as ensinanzas que requiran dalgunha demostración, tales como as ciencias xeográficas, histórica, debuxo lineal e matemáticas.

A Orde Civil de Afonso X o Sabio premia a persoas físicas e xurídicas polos méritos contraídos nos campos da educación, a ciencia, a cultura, a docencia e a investigación. No caso das persoas xurídicas e entidades, as categorías posibles para a obtención do recoñecemento son a de Corbata e a recibida por estes catro institutos galegos, a Placa de Honor.

Establecida en 1939, como sucesora da Orde Civil de Afonso XII, esta Orde recoñece o labor das persoas e entidades, nos devanditos eidos, que prestaran os seus servizos tanto en España como no ámbito internacional. Actúa como Gran Maestre da Orde o rei e como Gran Canciller a ministra de Educación.