Antes de que termine este año el gobierno central espera tener listo el proyecto de humanización de avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro, la principal vía de tránsito en este núcleo de población amiense.

Hoy tenía lugar el acto de presentación de los trabajos, que supondrán una inversión de casi ocho millones de euros para un tramo de poco más de un kilómetro entre las dos grandes rotondas que flanquean la población. Se van a reducir de cuatro a dos los carriles de circulación en cada sentido, se instalará un carril bici, habrá aceras más anchas y dos nuevas rotondas para facilitar los giros pensando sobre todo en el transporte público.

La secretaria de Estado de Transportes del Ministerio explicó que los dineros saldrán de los Fondos Europeos de Recuperación, así que Isabel Pardo de Vera garantizó máxima supervisión del proyecto, pero no se mojó sobre la fecha en la que estarán terminadas las obras: "lo diremos en unos meses, a mi no me gusta tirarme a la piscina pero una obra de humanización no es una variante ferroviaria" dijo.

¿Y QUÉ PASA CON EL TRÁFICO Y LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO?

24.000 vehículos siguen circulando diariamente por esta vía a pesar del desvío de tráfico pesado por la variante de As Galanas: por eso algunos vecinos que se acercaron a seguir el acto de presentación en la calle no acaban de ver clara la reducción de cuatro carriles a dos. "Aquí por las mañanas no hay quien salga, de ocho a diez, un tráfico bestial y con cuatro carriles, dos de entrada y dos de salida... Ahora, con uno solo, otro problema más", aseguraba uno de ellos.





Otro temor que suscita el proyecto sobre el papel: la reducción de plazas de aparcamiento, unas 20 según estimaciones del ayuntamiento. José Manuel Fernández es el presidente de la asociación de comerciantes Palmira Bulevar y explicaba a Cope Santiago que "a ver cómo se contempla en el proyecto final el aparcamiento, si en línea o en batería". Pero Fernández no quiere "ni comparar esta obra con la posibilidad de un túnel", porque "no queremos que esto sea Castilla la Mancha o irse a Madrid en coche... que ya no paras en ningún sitio" Y añade: "hay que trabajar mucho".

El alcalde de Ames, Blas García, recuerda que hubo incluso manifestaciones ciudadanas reclamando la humanización del Milladoiro. Asegura que se están buscando alternativas de aparcamiento en las nuevas zonas que se están urbanizando, como "na licencia de obra que se deu para un xeriátrico detrás da Garda Civil, se vai xerar zona de aparcamento aí, e no proxecto que temos de creación da piscina municipal tamén leva aparcamento soterrado".

En cuanto al tráfico que continúa en superficie, García cree que será un alivio la puesta en funcionamiento de un carril directo al polígono industrial desde la rotonda, un proyecto que ya está más avanzado que el de la humanización:"hai moitos vehículos que cando ti estás esperando para sair en Muiño Vello ves vir os vehículos e non sabes si van subir polo polígono ou van subir pola nacional. Ao meter un vial que xa vai directo para o polígono, xa evitas moitos vehículos. Porque o punto realmente conflictivo está na rotonda da SC-20", asegura el regidor amiense

Además, confía también en que gobierno central y Xunta lleguen a un acuerdo para promocionar el uso del desvío del As Galanas hacia la autovía y seguir reduciendo el flujo de coches procedentes del sur por el centro de Milladoiro. Esto supondría, claro, más gasto para la Xunta, que es la que asume el peaje "en sombra" de la vía de alta capacidad.