Cartéis de "Eu Pecho" na hostalaría de Galicia en protesta pola alza de prezos

O paro convocado por algunas asociacións de hostelería de Galicia para protestar pola alza do prezo da luz e de moitas materias primas está sendo por agora minoritario, agás en localidades como A Estrada, en Pontevedra, onde pararon gran parte dos locais e incluso dos comercios.

A Asociación Hostalaría.gal convocou unha caravana de veículos na vila e tamén unha concentración a mediodía diante do concello.

En Santiago o paro foi máis anecdótico, pero si se puideron var algúns cartéis de "Eu pecho" en locais da zona de Vidán ou na praza de Vigo. Tamén en Bergamiráns parou unha parte da hostalaría, informa Patricia Iglesias dende o Val da Maía.

"Sofremos unha suba do prezo da enerxía que nalgúns casos chegou a triplicar e tamén nos subieron materias primas que para nós son fundamentáis como a fariña, o zucre ou o chocolate", explica a Cope Lois Lopes, empresario da hostelería de Santiago e una das cabezas visibles desta protesta.

Lopes acudiu con outros compañeiros á Estrada para visibilizar o malestar do sector.

Os hostaleiros que secundan o paro denuncian que volven ser os máis perxudicados pola actual crise, igual que ocorreu durante o máis duro da pandemia do coronavirus e lamenta que a actual situación non ten trazas de mellorar "a corto plazo".

A ASOCIACIACIÓN DE HOSTELERÍA DE GALICIA, PREOCUPADA POLA ALZA DE PREZOS

Non todo o sector apoia as protestas, pero sí hai unha preocupación polo aumento dos prezos. Os recibos da luz duplicáronse e a Asociación de Hostelería de Galicia estudia facer paros todos os luns a partir do día 4 de abril se non se aproban medidas de apio para o sector.

Os directivos das entidades maioritarias informan de que moitos asociados eran partidarios de parar xa dende hoxe, pero finalmente van agardar uns días máis para facelo.

"Entendemos a folga, pero nós non podemos parar porque hai facturas que pagar", explica a Cope Santiago a xerente dunha cafetería da cidade.

Tamén hai quen lamenta que non haxa máis unión do sector. "Se paráramos todos eu pararía" afirman outros hosteleiros consultados por Cope. "Non vou pechar eu se está aberto o do lado".

AS PERRUQUERÍAS, PREOCUPADAS TAMÉN POLA SITUACIÓN

Non é a hostalaría o único sector preocupado pola suba de prezos. Nas perruquerías denuncian tamén facturas da luz que se duplican as de antes da escalada de prezos, e recordan que levan anos reclamando volver ó IVE reducido que se lles aplicaba antes da crise de 2008.

"Na miña empresa subiu máis do doble a factura da luz, pago 300 euros máis ó mes de electricidade. Non podemos estar coa luz apagada se non temos xente", ironina Jesús Sáez, empresario do sector da perruquería e estética en Vigo e presidente da Federación Galega que agrupa ás empresas dese ámbito da estética.

"A xente non chega a final de mes, todos os días me chaman compañeiros chorando porque non teñen para paga-lo IVE", lamenta.

Con relación á recuperación da clientela tras a pandemia do covid, Sáez recoñece que se está reactivando o traballo derivado das bodas, pero non o habitual de fin de semana que había antes do coronavirus.

NORMALÍZASE A SITUACIÓN DO TRANSPORTE

O sector do transporte, sen embargo, empeza a traballar con normalidade despóis do paro das últimas dúas semanas. Os asociados de entidades como Ascentra votaron seguir co paro dos camións, pero este luns vese máis actividade nas zonas de distribución.

Si houbo caravana de camións no polígono do Río do Pozo, en Narón, pero no resto de áreas industriais non constan bloqueos da magnitude dos da semana pasada.

No polígono da Grela, na Coruña, aínda se están xestionando acompañamento de camións por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, pero vese máis movemento que a semana pasada. Informa dende Cope Coruña Noela Bao.