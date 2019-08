Carlos Barruso: "La música lo ha sido todo en la vida para mi y es a lo que sigo agarrándome"

Esta tarde concluye el Festival Folk y Jazz en el Claustro de San Martiño Pinario, con Carlos Barruso Quinteto. Será una cita "especial" en palabras de su protagonista, el saxofonista Carlos Barruso. En una entrevista en Cope Santiago, nos contó que desde que le diagnosticaron cáncer de páncreas en diciembre pasado no se ha planteado dejar la música: "me sigue dando alegrías, y lo mejor es agarrarse a ella, no sólo para evadirme, sino como fuente de energía". Se han cumplido los nueve meses que, como máximo, le daban de vida al detectar la enfermedad y en todo este tiempo ha hecho "una porrada de conciertos, algunos especiales, que han quedado grabados"... "Las doctoras me recomendaron que hiciese cuanto antes el que tenía previsto en A Estrada (la localidad donde reside) porque no se sabía lo que iba a pasar"... y fue un gran éxito en primavera. A comienzos de este mes estuvo en su tierra natal, Peñafiel, con otro lleno, pero asegura que el de hoy en Santiago quiere ser "una despedida a lo grande de toda la gente que lo ha estado siguiendo durante todos estos meses".

Carlos Barruso lleva 40 años afincado en Galicia: la asociación Música ao Vivo le concedió este año 2019 su premio honorífico, al considerarlo una figura fundamental en la música moderna en nuestra comunidad.