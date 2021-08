Carla Lorenzo ofrece avituallamiento a los peregrinos sin salir de casa

Audio





La Ruta del Camino Inglés es una de las más demandas durante este verano por los peregrinos que van a Santiago en peregrinación al Apóstol. Un trayecto que, además, pasa muy cerca de donde vive nuestra siguiente protagonista. Carla Lorenzo es de Cermuzo, Pontedeume, en la provincia de A Coruña y justo por delante de su casa son muchos los caminantes que día tras día siguen este sendero. Así que Carla, sabedora de lo arduo que puede llegar a ser el Camino decidió voluntariamente solidarizarse con los viandantes y proporcionarles un poco de energía extra "no hace ni un mes que pusimos un bidón con agua que vamos renovando y también pusimos un botiquín con unas tiritas y unas mascarillas, cuatro cosas que ellos necesitan además de fruta de mi huerta y de la de mis padres. Un poco de ayuda para los que pasan por aquí" comentaba Carla Lorenzo en declaraciones a COPE GALICIA que cada mañana relata toda esta aventura a través de su cuenta de TikTok e Instagram: CarlaaLorenzo.

Productos que Carla va comprando con el dinero que dejan desinteresadamente los caminantes. Acciones recíprocas que en tan solo un mes han correspondido hasta con unas zapatillas "Un día me las encontré en la puerta y pensaba que alguien se las había olvidado, pero más tarde recibí un mensaje en redes donde me decía una chica que las había dejado por si alguien las necesitaba" explicaba Carla.

El pequeño puesto de la joven coruñesa cada vez va tomando más forma y por ello quiere añadir también un libro de firmas para que la gente pueda plasmar sus vivencias y dejar contancia de que han estado allí. Una forma diferente y original de ayudar a todos esos caminantes en su peregrinación particular al apóstol Santiago.