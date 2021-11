Carla Carrón: “Ha sido bastante sorpresa lograr estos dos oros”

Carla Carrón, del CN Arzúa, tiene solo 16 años y está todavía en edad júnior, pero el pasado fin de semana participó en el Campeonato de España absoluto de invierno en Palma de Mallorca y se hizo con dos oros, en 400 y 800 libre. La joven nadadora, que está becada en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, explicó en Deportes Cope Santiago que hasta ella se había sorprendido con sus logros. “Ha sido bastante sorpresa, pero nadando me notaba muy cómoda y fluida. Hacía tiempo que no me notaba así, con lo que superbien”, declaró.

