La actividad de CÁRITAS en la diócesis de Santiago es un buen ejemplo de que "La caridad no cierra" no es solo un lema para tiempos de alarma... Aunque físicamente nos encontremos muchas puertas cerradas ya desde hace unos días, la ONG de la Iglesia mantiene buena parte de sus programas y servicios de atención a la gente que más lo necesita. El albergue provisional que se ha instalado en el Seminario Menor de Belvís ha obligado a desviar allí algún personal que venía ya trabajando en Cáritas con las personas sin hogar en Santiago: tres se han ido para allí, para atender a las 15 personas que están acogidas desde el martes pasado. Se trata de educadores, porque lo que tiene que ver con la intendencia, comida, limpieza... se encargan las empresas contratadas por el concello y el propio seminario. El rector, Manuel Ferreiro contaba en Cope Santiago que se ha reconvertido en albergue para transeúntes la zona donde residen los seminaristas: unas 20 habitaciones individuales que para muchos de los que ahora las ocupan les ofrecen una calidad de vida que hace mucho tiempo no podían disfrutar. El ambiente, según Manuel Ferreiro, está siendo muy bueno: ayuda la meteorología, que hace posible que los usuarios del albergue puedan salir al huerto del Seminario, además de emplear otros espacios comunes, como la sala de juegos o televisión y los claustros.

La acogida se mantendrá mientras dure la alarma sanitaria, pero el director de Cáritas, Anuncio Mouriño, se muestra esperanzado en que esta experiencia que nos ha tocado afrontar ahora pueda servir también para que muchas de estas personas puedan plantearse “resetear su vida”, algo en lo que la sociedad también tiene que "arrimar el hombro", subraya.

Pero además de este servicio extraordinario en Belvís, unas 200 personas están siendo atendidas por Cáritas diocesana: incluso hay voluntarios que son personas mayores y que no han querido dejar su labor de reparto de ayuda, lo están haciendo respetando las medidas de seguridad, citando a la gente para que no haya aglomeraciones en los locales. El piso de acogida a mujeres víctimas de trata, Vagalume, también mantiene actividad con dos personas, que atienden también previa cita, y en Vieiro, el centro de atención a pesonas sin hogar, ha bajado notablemente la asistencia porque muchos de los usuarios están en estos momentos acogidos en el albergue en Belvís: unas 9 personas siguen acudiendo periódicamente, por ejemplo, para poder lavar su ropa o recibir algún servicio de asesoría.

Cáritas ha habilitado cuentas en varias entidades bancarias, así como un servicio de atención telefónica permanente a través de una línea 900. Además, la web de Cáritas ha creado un canal on line de colaboración económica con la emergencia.

