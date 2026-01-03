Cáritas de Santiago bate récords en su campaña de Reyes: la solidaridad garantiza los regalos de más de 300 niños

La campaña de Reyes de Cáritas Interparroquial de Santiago ha batido todos los récords este año. La entidad ha atendido a más de 150 familias, lo que supone unos 360 beneficiarios directos, gestionando más solicitudes que nunca pero alcanzando también una cifra récord de donaciones. Gracias a esta ola de solidaridad, la organización puede asegurar que todos los niños recibirán al menos uno de los regalos que pidieron en sus cartas, y en la mayoría de los casos serán dos o tres los que podrán recibir el próximo 6 de enero.

Un local desbordado de solidaridad

Noelia del Río, voluntaria de la organización, describe la sede donde han organizado la campaña como un lugar "literalmente rodeado de xoguetes", gracias a un trabajo que comenzó a principios de diciembre con la recogida y clasificación de donaciones. La entrega a las familias se realiza durante este fin de semana de manera organizada, ya que cada familia tiene asignada una cita y un número para recoger sus paquetes. "La verdad que todos vienen con mucho agradecimiento, estos días también son un poquillo más alegres para todos", explica Del Río.

El reto de regalar a los adolescentes

Uno de los desafíos habituales de la campaña es encontrar regalos para los adolescentes, una franja de edad que "queda un poco más abandonada". Sin embargo, este año la respuesta ha sido excepcional. Gracias a la colaboración del Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, se ha podido dar respuesta a las peticiones de productos electrónicos como varias tablets y teléfonos. Se sumaron a otras donaciones, como auriculares o altavoces, que es "lo que más suelen pedir los adolescentes". Además, también se han recibido muchas donaciones de ropa, como sudaderas, algo que los jóvenes agradecen mucho, explica Noelia.

El paquete para cada familia está embolsado y etiquetado, con los regalos que los voluntarios han considerado que más se acercan o, directamente, responden a lo que pedían las cartas. La entrega se realiza sin aglomeraciones, una persona de cada vez. Para hacer más sencillo localizar los paquetes en medio de la "marea", los del viernes están marcados con etiquetas naranja, los del sábado, rosa y los que se entregarán el domingo, en azul. El caso es llegar a tiempo para la mañana de Reyes, y con la sorpresa más adecuada a cada personita destinataria.

Ventureiros: jóvenes voluntarios con un papel clave

Una parte fundamental de la campaña son los jóvenes del programa "Ventureiros", adolescentes que colaboran como "elfos" buscando y preparando los regalos entre las donaciones recibidas en la entidad. Para ellos, esta experiencia es una iniciación al voluntariado que les provoca "sentimientos a veces melancólicos" pero que resulta "muy bonito", asegura Noelia. El programa "Ventureiros" funciona todo el año, con el objetivo de crear vínculos entre los jóvenes, combinando actividades lúdicas con acciones solidarias, como visitas a residencias de mayores. "Somos como una pequeña familia".