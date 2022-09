Cáritas celebra sus bodas de oro en Noia con un homenaje a 60 amigos

La historia de Cáritas Noia se escribe, por ahora, entre 1972 y 2022, y sus actuales responsables, con Juan Carlos Pérez a la cabeza, han querido darle al botón de pausa este viernes para recordar la larga historia solidaria en la villa y reunir a personas e instituciones que han estado al pie del cañón.

El lugar elegido para la celebración fue la iglesia de San Martiño, para empezar con una eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, que quiso mostrar "su agradecimiento a tantas personas que a lo largo de 50 años han sido capaces de expropiarse de sí mismos para ponerse al servicio de los demás". Barrio recordó que "estamos viviendo un momento en el que necesitamos acortar las distancias entre nosotros, porque de esa manera podemos acompañar y sentirnos acompañados: porque la caridad no se puede vivir en la distancia".

Monseñor Barrio se mostró seguro de que "como San Martín, tendremos que dividir nuestras capas, pero siempre da satisfacción que la mitad de nuestra capa puede arropar a aquel que no tiene nada. Pero ejercer la caridad es dar esperanza a tantas personas que la han perdido o la han visto disminuir en su vida". El arzobispo de Santiago animaba además a los voluntarios de Cáritas, siguiendo el mandato del Papa Francisco, a ser "una Iglesia en salida": "no esperéis a que vengan, en la medida de vuestras posibilidades, salid al encuentro de tantas y tantas personas que nos están necesitando".





"QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN ESPACIO DE ESPERANZA Y OPORTUNIDAD"

El director de Cáritas de Noia aseguraba en declaraciones a Cope Galicia que el acto de hoy " nos llena de orgullo a nosotros y creemos que a toda la villa". Recibieron la medalla conmemorativa de los 50 Años personas voluntarias que a lo largo de estas cinco décadas han puesto su grano de arena en la institución: "veteranas, sobre todo, han podido venir mujeres" subraya . También han querido reconocer el apoyo de instituciones como los ayuntamientos de Noia o Lousame, Cruz Roja, Protección Civil, Cofradía de Pescadores o la Congregación de los Padres Franciscanos entre otras.

En la lista de sesenta amigos de Cáritas de Noia, espacio también para empresas grandes y pequeñas, con capítulo especial para medios de comunicación, en el que merecieron la distinción "la Cadena Cope, El Correo Gallego y la delegación de Ribeira de La Voz de Galicia". "A veces queremos visibilizar lo que hacemos y no es fácil... queremos agradecer a Cope que siempre nos atendéis cuando llamamos", insistía Juan Carlos Pérez.

Cáritas de Noia también entregó su medalla conmemorativa de las bodas de oro al arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio: "para nosotros don Julián es nuestro baluarte, uno más de nuestro voluntariado, siempre que lo convocamos a Noia, siempre viene", destacaba Pérez





El concello de Noia aprovechó también el acto para reconocer la "magnífica labor del arzobispo" que, "a pesar de haber nacido en un pueblo de Zamora, es un compostelano más y un amigo de la villa noiesa", en palabras del alcalde, Santiago Freire.

Entre las voluntarias más veteranas que recibió la medalla por el 50 aniversario está Mari Carmen. A sus 85 años, cuenta a Cope que "ya no está en el candelero, pero en todo lo que puede, sigue ayudando". Fue secretaria de la institución hace 45 años. Recuerda con cariño las clases de costura que daba en el local de Cáritas, al que se trasladaba después de impartir sesiones semejantes en el taller de confección de su casa. Las clases nocturnas eran entonces para personas con pocos recursos ecómicos. "No estoy a gusto si no estoy haciendo algo, no soy pasiva", afirma.





Quien tampoco da puntada sin hilo es el director de Cáritas Noia: antes de la foto de familia con los premiados, Juan Carlos Pérez recordaba su fama de "pedichón" y a todo el que quisiera recoger el guante le decía que "todo isto é moi bonito...pero xa sabedes onde estamos!".