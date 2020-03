Cancelado el mercadillo de Boiro de los martes

No habrá mercadillo este próximo martes en Boiro, ni tan siquiera con los puestos de venta de productos de alimentación, como se venía haciendo en estas dos últimas semanas. El motivo es la aplicación del decreto publicado por el Diario Oficial de Galicia el pasado 24 de marzo, que prohíbe la celebración de este tipo de mercados populares y tradicionales, como medida de prevención para la expansión del coronavirus.

Según informa la alcaldía boirense en un comunicado, "a celebración do mercado so cos postos de alimentación mantívose coa intención de que a xente non se aglomerase nos supermercados e puidese adquirir no mercado alimentos e outros produtos de primeira necesidade". Pero con la nueva orden de la Xunta, quedan prohibidos estos mercados hasta, al menos, el próximo 31 de marzo, además de limitar el horario de apertura de la Plaza de Abastos, que cerrará de lunes a jueves por la tarde.

Unas instalaciones que mantienen limitado su aforo a 50 personas, con el único acceso permitido por la puerta principal. Estas medidas, según el concello de Boiro, "prolongaranse durante o tempo que dure o estado de alarma e condicionadas a calquera variación que determinen as autoridades sanitarias, autonómicas ou estatais".