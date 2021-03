Campaña para dar con el conductor que arrolló a un motorista y se dio a la fuga en Milladoiro

Las redes sociales se han puesto manos a la obra para dar con un conductor temerario. Buscan al responsable de una maniobra peligrosa en la rotonda de acceso al Milladoiro desde Santiago, en la SC-20.

Solicitamos colaboración ciudadana a fin de localizar al conductor del vehículo que arrolló al motociclista ayer 23/03/21 sobre las 16:30 en rotonda acceso a Milladoiro. Cualquier información comuniquen con GC Milladoiro o mensaje anónimo, gracias.#EquiparacionYa@jusapolpic.twitter.com/lDRig6zTrh — Jusapol Santiago de Compostela (@jusapolsantiago) March 24, 2021

Un motorista resultó herido debido a esa maniobra: acabó tirado en el asfalto.

COPE Santiago ha logrado hablar con el afectado, Carlos, que pertenece al sindicato policial Jusapol y es uno de sus portavoces. Nos cuenta que se encuentra bien, que no tiene nada roto, más que dolor en una mano, heridas en el brazo, el costado izquierdo resentido y un ojo morado.

Explica para COPE que "iba circulando por la glorieta de entrada a Milladoiro (acababa de lavar la moto) para coger la salida al polígono, el coche circulaba por la parte interior de la glorieta y cruzó a mi carril para coger la misma salida. (Típica maniobra que hace mucha gente pero que no está bien y es muy peligrosa). No sé si me llegó a tocar o me caí por la frenada para no impactar con el vehículo".

Con todo, desde luego es una conducta irresponsable que no respeta las normas de circulación y que, además, ha puesto en peligro a una persoa.

El herido continúa su relato: "En ese momento dio la vuelta un chico para interesarse por mí, pero no le cogió la matrícula al coche. La verdad me interesaría muchísimo contactar con ese chico porque él puede aportar datos del coche aunque no sepa la matrícula".

¿Cómo era el vehículo que se dio a la fuga?

Pocos datos han trascendido sobre el vehículo que, con una maniobra peligrosa, provocó las heridas del conductor de una moto en esa rotonda. Solo se sabe que se trataba de un coche blanco que cruzó del carril interior al exterior de un modo repentino y peligroso en la rotonda de Milladoiro que da acceso al polígono. Sucedió sobre las 16:30 h del martes, 23 de marzo.

Solicitan la colaboración ciudadana de cualquiera que pueda tener más detalles sobre lo ocurrido o que pueda aportar datos sobre el conductor en cuestión. Los que dispongan de información pueden dirigirse a la Guardia Civil de Milladoiro o contactar con Jusapol.