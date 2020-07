Campaña electoral: Casado y Sánchez desembarcan en Galicia

La campaña electoral sigue en Galicia con encuestas que apuntan a que Alberto Núñez Feijóo va a conseguir su cuarta mayoría absoluta en las elecciones del próximo domingo. El fin de semana se publicaron sondeos que insisten en dar una horquilla de entre 39 y 43 al PPdG. Los socialistas suben con relación a hace cuatro años pero ven como el BNG les pisa los talones. Todas las encuestas apuntan también a un descalabro de Galicia en Común, las confluencias de Podemos.

La mayor preocupación de Alberto Núñez Feijóo es que esas encuestas hagan confiarse al electorado afín y se pierda la mayoría absoluta. El fin de semana los populares contaban con Pablo Casado y con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Moreno Bonilla.

"Hay que ir a votar", recordaba Feijóo en un acto electoral en As Pontes en el que quiso apoyar a los trabajadores de la central térmica que tiene los días contados. "No me voy a quedar callado frente al cierre político de la central", decía el candidato popular.

Pedro Sánchez ha acompañado a Gonzalo Caballero el sábado

También los socialistas han tirado de pesos pesados de la política nacional. El sábado estaba en un mitin en A Coruña Pedro Sánchez y este domingo se desplazaba a la comunidad el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. Ambos apoyaron a Gonzalo Caballero y se mostraron convencidos de que un cambio en la Xunta es posible.

Y También hemos tenido en la comunidad a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que han venido a pedir el voto para Galicia en Común, las confluencias de Podemos en la comunidad.

Las encuestas pronostican una bajada pronunciada del rupturismo, lo que permite que el BNG suba y se acerque a los socialistas.