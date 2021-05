El camino se despereza con la llegada de más de cuatrocientos peregrinos durante el puente

Unos 200 peregrinos llegaron diariamente de media a Santiago durante el primer fin de semana íntegro ya sin estado de alarma, y prolongado además por la festividad das Letras Galegas. Las cifras están todavía muy lejos de las que cabría esperar un mes de mayo en Año Santo, pero sí que se nota que "había muchas ganas de ponerse en camino". Lo dice con una sonrisa en los ojos el Delegado de Peregrinaciones de la Catedral, Segundo Pérez. "Llegan además muy mezclados", añade, en referencia a que están recibiendo tanto caminantes españoles como extranjeros, "la mayoría llegados desde Portugal".

Hay buenas perspectivas a partir del 1 de junio y en adelante "incluso reservas de grupos numerosos, de cien o más de doscientas personas. El aviso les sirve en la Oficina de Carretas para poder organizar la entrega de las credenciales y tener previsión de la asistencia a la Misa del Peregrino, aunque "reserva no se puede hacer en la Catedral", recuerda Pérez.

No duda de que, si la evolución de la pandemia continúa siendo favorable, la ruta no tardará en recuperar pronto la imagen previa a la llegada del covid: "ayuda el hecho de que sea Año Santo éste y el 22... hay muchos eventos que se han pasado para el próximo año, el mismo viaje del Papa" desliza... "es muy muy probable que el Papa venga, aquí y a Loyola, para el aniversario de la conversión de San Ignacio".

DA MUCHA PENA LLEGAR A LA PLAZA DEL OBRADOIRO Y ENCONTRARLA VACÍA















También los peregrinos que se han puesto en camino estos días esperan que pronto "el camino vuelva a se lo que era". Nos lo dice Francisco, que inició la ruta hace trece días en Oviedo. Esta vez eligió el Camino Primitivo: "yo prefiero gente", me dice cuando le pregunto si no es mejor peregrinar sin aglomeraciones. "Nosotros dormíamos solos prácticamente en todos los albergues, al menos hasta llegar a Melide... la gente está muy desanimada con el tema este de la pandemia". No se quiere quedar con esta imagen, así que promete que "ahora que está prejubilado, se dedicará profesionalmente a hacer todos los caminos y repetirá incluso".





Para Mabel, la de este año ha sido su primera peregrinación: se puso en camino como terapia frente a la pandemia "que ha sido un poco dura a nivel personal ", así que caminar a Santiago desde Valencia, calzándose las botas hace cinco días en Sarria "ha sido como cargar pilas".





También estaban ansiosos por ponerse en camino hacia Santiago Pierre y Marie: en su caso, llevan algo más de un mes haciendo la ruta en bicicleta. Entraron desde Francia por los Pirineos, "hubo días de lluvia, de nieve..." Ella es enfermera y asegura que en ningún momento han tenido miedo de contagiarse porque "había poca gente en el camino y además, sabían lo que tenían que hacer". "Y había que demostrar que a pesar del covid, se puede peregrinar" añade él.