Cambian goteras por plantas en la Facultad de Filoloxía de Santiago

Potos, orquídeas, kalanchoes y algún espatifilo han empezado a sustituir a cubos y papeleras en el pasillo del segundo piso de la Facultad de Filoloxía. Allí es donde se concentran más goteras pero alguna filtración más hay en este edificio, también junto a ventanales de las escaleras. La paciencia de algunos usuarios ha llegado al límite y por eso han puesto en marcha una campaña que anima a "Apadriñar unha goteira e facer da Facultade un espazo máis sostible". La nota sugiere también que "mellor que a planta non sexa un cacto"... tal vez por aquello de que el goteo constante no sería lo más recomendable para este tipo de vegetación.

La retranca que rezuma el cartel ha sido bien acogida por el alumnado: pocos se animaban esta mañana a apuntarse al apadrinamiento, pero sí reconocían que "é unha boa idea, decora, anima..." y otros añaden "se non estiveran as plantas e houbera os cubos que hai sempre, ti non estarías aquí preguntando, así polo menos, a ver si fan algo para tapalas, que dentro de nada vai haber que sacar o paraugas!"

Audio









Novedosa campaña para un viejo problema, asegura el alumnado,mientras desde la USC afirman que la situación de Filoloxía es algo puntual, fruto de las lluvias intensas de este invierno y que se acometerán las reformas en cuanto mejore el tiempo. Subrayan además que no está afectando a las clases.





Lo que les preocupa especialmente es el deterioro que ha sufrido el edificio de Bioloxía, en el campus sur, donde las lluvias de las últimas semanas han causado auténticas inundaciones en laboratorios, despachos y alguna sala de reuniones. La Universidad ha contratado a la empresa que restauró la cubierta de la catedral para el arreglo, que también tendrá que esperar a que la situación meteorológica sea favorable para empezar a trabajar. En este caso, los problemas vienen de una obra "mal acometida hai doce anos", según explicaba a Cope Santiago el gerente de la USC, Xabier Ferreira. La Universidad está estudiando si hay margen aún para la reclamación por el mal resultado que han dado los materiales empleados en aquellos trabajos.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado