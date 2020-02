El Concello de Ames pone en marcha una campaña de concienciación para sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de depositar voluminosos, muebles y otros enseres, en el punto limpio municipal del parque empresarial de Milladoiro. Se pueden llevar allí o pedir su recogida a través de los teléfonos: 981191240 o el 639107638. Es tan fácil como realizar una llamada para acordar una fecha y lugar para la recogida de estos residuos que no deben dejarse en los contenedores comunes.

Queda mucho por hacer, a juzgar por las imágenes de los vertidos en Ames. Por esto, el municipio da un paso más allá y presenta la campaña “Non nos merecemos isto”. A través de esta iniciativa se han editado 3.000 calendarios de mesa y 500 calendarios grandes de pared con fotos que, lejos de mostrar instantáneas idílicas del Ayuntamiento, nos muestran basura y residuos que han sido abandonados en fincas, caminos y otros lugares, como el monte de Lapido; la urbanización Agro do Muíño o varias pistas forestales, hasta en aparcamientos.

¿Quieres el calendario? Descárgalo aquí.

Los almanaques se han repartido entre los escolares de infantil y primaria y también se van a repartir entre empresarios y comerciantes, además de en los establecimientos de hostelería del Concello amiense.

SANCIONES

Las infracciones leves por depositar residuos de modo incontrolado pueden acarrear multas de 900 euros. Si los residuos son peligrosos, esas sanciones llegarán a los 9.000 €.

PUNTO LIMPIO MÓVIL

El concejal de Servizos Básicos, Blas García, aprovechó la presentación de esta iniciativa para anunciar mejoras: “o goberno municipal pretende durante este mes de febreiro comezar coa elaboración do prego do servizo de limpeza viaria, no cal tamén está incluído o servizo de Punto Limpo. Deste xeito, vaise intentar mellorar o servizo do Punto Limpo do Milladoiro e vaise incluír na licitación do novo contrato a posta en marcha dun Punto Limpo móbil, que se poida desprazar ás parroquias do rural, así como a outros puntos do municipio como pode ser o núcleo urbano de Bertamiráns, urbanizacións, etc. co obxectivo de facilitarlle á veciñanza a recollida dos residuos que non se depositan nos colectores convencionais”.