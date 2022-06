Se busca enfermos de covid-19 en Galicia para participar en el ensayo de un fármaco experimental

E-52862 es el nombre del compuesto antiviral que se ha empezado a experimentar en el tratamiento temprano de pacientes ambulatorios con síntomas leves de COVID-19 y con infección confirmada.

Desarrollado inicialmente para tratar el dolor neuropático por la farmacéutica ESTEVE, aquel que interpreta estímulos sensoriales normales como dolorosos, es el compuesto que se usa en el ensayo clínico en fase II SIGMA4COVID, y que se prueba ya en pacientes infectados de SARS-CoV-2 con síntomas leves inicialmente, en centros de atención primaria de Galicia y Cataluña.

El estudio, aprobado por la Agencia Española del Medicamento, está impulsado por varios laboratorios y centros de investigación de Cataluña, además del IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela).

De esta forma, pacientes infectados con el Sars-cov-2, el virus causante de la covid-19, que tengan síntomas y deseen participar en el ensayo clínico de manera "consentida y voluntaria" serán atendidos en centros de atención primaria de Galicia, señala el IDIS en un comunicado.



Según los organizadores del estudio, parte de esos pacientes que se sometan a las pruebas recibirán un tratamiento estándar para covid-19 y una dosis del fármaco E-52862 durante catorce días, mientras que otros recibirán otro tratamiento protocolizado y un placebo durante el mismo periodo. Ni médicos de atención primaria ni pacientes conocen el grupo al que pertenecen.

A lo largo de las dos semanas de ensayo se toman muestras seriadas para determinar la carga viral de SARS-CoV-2 y los resultados se comparan entre participantes de ambos grupos para comprobar si el fármaco disminuye de forma significativa la carga viral, lo que podría prevenir el deterioro clínico y las complicaciones de la infección en pacientes.

El antiviral E-52862 es un medicamento aún en investigación, por tanto no comercializado, basado en la "inhibición selectiva del receptor Sigma 1, que interacciona con la proteína Nsp6 e interfiere en la replicación viral en la célula huésped, lo que haría frenar la multiplicación no solo de coronavirus, sino de otros virus de ARN", indica el IDIS.

El ensayo ha sido desarrollado por investigadores del IDIS en colaboración con expertos e investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Institut Mar d’Investigacions Médiques, la farmacéutica Esteve y el centro Welab de Barcelona.

Según el Dr. Rafael Maldonado, Director del Laboratori de Neurofarmacologia, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Universitat Pompeu Fabra, IMIM) "estudios internacionales publicados recientemente en revistas de prestigio como Nature y Science, indican que el receptor sigma-1 participa en la multiplicación viral, y sugieren que medicamentos con actividad frente a este receptor podrían tener actividad contra el virus que causa la COVID-19, reduciendo su carga viral y previniendo el deterioro clínico".

Al lanzamiento del ensayo en Galicia han acudido el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, además de los investigadores a cargo del estudio en Galicia y los promotores de esas pruebas en Cataluña, Jordi Montfort, Rafael Maldonado y Santiago Grau.









El equipo investigador en Galicia está liderado por los investigadores del IDIS, Mabel Loza, coordinadora del grupo BioFarma del CiMUS de la USC(link is external), quien colaboró en el descubrimiento del fármaco, los Dres Plácido Mayán y Azucena Prieto, jefes del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago y del Hospital do Barbanza respectivamente, Daniel Rey y Manuel Portela, Médicos de Atención Primaria e Irene Zarra, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. El ensayo se realiza en el marco del proyecto Fast-Track Covid19, financiado con fondos de la Axencia Galega de Innovación, GAIN(link is external), a través de proyectos de investigación relacionados con el SARS-CoV-2.