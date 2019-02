Se busca al atracador de Casas Reais

Todas las autoridades insisten: Santiago de Compostela es una ciudad tranquila. La percepción es esa, más allá de sucesos puntuales que a veces tenemos que contar. No obstante, los robos causan alarma en la sociedad. Los robos en viviendas en las zonas rurales o urbanizaciones de la comarca compostelana, que, aunque suceden a cuentagotas, no dejan de ocurrir. Y también los atracos a las sucursales bancarias. Ayer asistíamos a uno de estos últimos.

Sucedió en la oficina de Abanca de Casas Reais, en pleno casco antiguo de Santiago, justo al final de la Rúa San Pedro. Llama la atención que el atracador haya escogido esta oficina. Se trata de una zona muy concurrida, en general, y también por la hora elegida para perpetrar el robo: justo antes del cierre de la sucursal, a la hora de comer.

No es la primera vez que ocurre en Santiago y en esta misma oficina. Hace pocas semanas, la Policía detuvo a un individuo y logró recuperar el dinero que pretendía llevarse de esta oficina. Sucedía a mediados del mes de noviembre. En aquel entonces el asaltante se llevaba 1.000 euros de botín, aunque los agentes dieron con él a las pocas horas. Es verdad que la Policía no pudo recuperar la totalidad del dinero, pero no les resultó muy complicado localizar al caco y apresarlo.

Esta vez, se busca al atracador. Los testigos que presenciaron los hechos lo describen como un varón con aspecto de toxicómano. A mediodía, entorno a las 14 horas de ayer entró en la oficina con un arma blanca y amenazó a los trabajadores. Pudo llevarse 109 euros y después huyó a pie.

La comisaría de la Policía Nacional envió inmediatamente dos coches patrulla y ha organizado un operativo de búsqueda, al que se ha sumado el cuerpo policial municipal.