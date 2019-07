¿Tiene la estación intermodal fecha de finalización?

Encuentro cordial y productivo, así definían su reunión el alcalde Sánchez Bugallo y la conselleira Ethel Vázquez, con muchos temas sobre la mesa.

La estación intermodal compostelana copó buena parte de la reunión, una estación que sea la mejor posible y que esté lo antes posible, aunque parece que el alcalde compostelano ha asumido que en 2021 las obras van a continuar y que habrá que actuar generando las mínimas molestias posibles a quienes nos visiten. Apunta el alcalde a una reunión a tres ya este mes para cerrar el proyecto.

Las obras de la terminal de autobuses van a buen ritmo y también las de la pasarela que conectará el espacio ferroviario con el de los autocares, y vendrá a ser un pasillo entre el Hórreo y el barrio de Pontepedriña.

Sobre los accesos, la reforma del vial Clara Campoamor, ambos, Sánchez Bugallo y Ethel Vázquez quieren tenerlos listos cuanto antes. Ninguno gusta del proyecto que dejó cerrardo Compostela Aberta, que supondría una reducción de carriles, de cuatro a dos, darle prioridad a peatones, bicicletas y autobuses. En su momento fue criticado, al entender que llevaría de nuevo colapsos de tráficos ya casi olvidados a la Galuresa.

TRANSPORTE PÚBLICO

La Xunta y el Concello están trabajando conjuntamente para la renovación de las líneas de autobús interurbanas. Así, continuará el trabajo administrativo iniciado para hacer posible que determinadas líneas, como la que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto, pasen a ser urbana y gestionada por el Ayuntamiento.

EDAR

La conseleira de Infraestruturas señaló también la necesidad de trabajar de manera conjunta para desbloquear el proyecto de la depuradora de A Silvouta. Ofrece Ethel Vázquez su máxima colaboración para agilizar los trámites administrativos.

Para Sánchez Bugallo, el asunto de la EDAR es "unha prioridade do Goberno dende o minuto un". Explicó que el próximo día 30 hay una reunión en Santiago convocada por ACUAES con todas las empresas que se presentaron al concurso. En ese encuentro, en ek que visitarán las instalaciones, estarán miembros también de la Consellería y del propio Ayuntamiento. Ese estudio sobre el terreno servirá, en palabras del regidor, para que las firmas "poidan afinar as súas propostas". A partir de ahí, dijo, "seleccionaranse as empresas que concorran co proxecto final".

Sánchez Bugallo destacaba la urgencia del procedimiento porque "é necesario definir cal é a tecnoloxía que se vai aplicar, e cal é a ocupación que se vai producir. Diso derivarase cal é o procedemento ambiental de tramitación que corresponde, se é o simplificado ou o outro". El procedimiento simplificado es el único que ofrece la posibilidad de no perder los fondos europeos.

CAMINOS DE SANTIAGO

Nos estamos preparando para 2021 con actuaciones en nueve ámbitos de los caminos: inglés, portugués y francés. En total son 12 millones de euros y la próxima licitación será la del tramo de la avenida de Lugo- Concheiros.

Sobre el complejo administrativo de San Caetano, Sánchez Bugallo indicó que "o noso criterio é colaborar coa Xunta para que Galicia teña unha cidade administrativa, a mellor que sexa posible, aquí en Santiago".