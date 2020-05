Bugallo quiere unos Fuegos del Apóstol visibles desde varios puntos de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago se resiste a dar por perdidas y cancelar al 100% las Fiestas del Apóstol de este año 2020, que se celebran en julio en la capital de Galicia.

El alcalde Sánchez Bugallo reconoce que hay debate en el seno del gobierno local sobre qué hacer con los festejos y no oculta que de momento no se ha despejado esa incógnita. El regidor municipal consultará no solo a los ediles socialistas de su ejecutivo, sino también al resto de fuerzas políticas antes de tomar una decisión. Si bien es cierto que no se celebrarán eventos que puedan reunir a más de 800 personas y la apuesta será, en cualquier caso, por programación de "pequeño formato" y el aprovechamiento de grupos locales.

El Apóstol, "a la espera": El contrato de los fuegos está paralizado Tras las cancelaciones de los Sanfermines y otras fiestas internacionales, el Concello de Santiago prefiere esperar para tomar una decisión Santiago 21 abr 2020 - 13:56

¿VA A HABER FUEGOS DEL APÓSTOL ESTE AÑO 2020?

Es la gran pregunta: el coronavirus ha puesto en jaque la celebración de los tradicionales Fuegos del Apóstol, que tienen tras de sí más de cuatro siglos de historia. La decisión tiene que llegar en los próximos días, debido a los trámites para la contratación del espectáculo. Bugallo no oculta en la entrevista en COPE Santiago, que le dolería quedarse sin ellos.

Pase lo que pase, los fuegos del Apóstol en Santiago no se van a tirar en este 2020 desde la Plaza del Obradoiro. Esto ya era un hecho antes de la pandemia debido a los daños en los tejados de Raxoi y la imposibilidad de utilizar la Catedral para el evento. Ahora, con la llegada del coronavirus, Bugallo apela a un show que pueda ser visible desde distintos puntos de la ciudad para evitar, así, aglomeraciones indeseadas en tiempos de COVID-19.

"No le oculto que a mí me daría mucha pena que no se hicieran, pero tengo claro que se tendrían que hacer de una manera distinta porque no podría haber grandes concentraciones. Tenemos que buscar un escenario que pueda ser compartido por todos los ciudadanos en la medida de lo posible cada uno desde su casa o desde la plaza o la calle que elijan". Asegura el alcalde compostelano sobre el espectáculo de los fuegos.

EL BNG PIDE UN PLAN PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL

El Bloque Nacionalista Galego de Santiago presentó sus propuestas en materia cultural para la ciudad. El partido quiere que de los 11 millones de euros de remanentes se destine un millón y medio a un plan de reactivación cultural. Los nacionalistas compostelanos proponen recuperar programación en los meses de verano, pero en espacio verdes, al aire libre y de pequeño formato.

Según las cifras aportadas por el Bloque, mientras el sector representa en Galicia dos puntos y medio del PIB, en Santiago esa cifra asciende al 5,2%.

Sobre los Fuegos del Apóstol, la portavoz del BNG en el Pazo de Raxoi, Goretti Sanmartín asegura que escuchará a las demás fuerzas políticas antes de tomar una deicisón, pero considera que podrían mantenerse de modo más modesto. Estas serán, ha dicho, unas fiestas diferentes.