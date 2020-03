Bugallo pide prudencia ante la ola solidaria en Santiago: "La mejor ayuda es quedarse en casa"

Son jornadas de incertidumbre debido a la alerta sanitaria por coronavirus. En la ciudad de Santiago el aislamiento obligatorio de la población ha despertado una ola de solidaridad vecinal de los vecinos de muchos puntos: desde el Ensanche, pasando por Sar hasta Vista Alegre.

No obstante, desde los servicios sociales del Concello compostelano piden cautela y aseguran que el Ayuntamiento de Santiago está preparado para atender a las personas que lo necesiten.

Coronavirus: Las asociaciones vecinales de Santiago se organizan para ayudar a los que lo necesitan Con la alerta sanitaria se han multiplicado las acciones solidarias en Compostela para servir a los que necesitan ayuda con la compra o algún recado Santiago 16 mar 2020 - 07:42

COMUNICADO DEL ALCALDE

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha emitido un comunicado dirigido a los vecinos de la capital gallega para agradecerles su "esfuerzo, seriedad y disciplina" en el cumplimiento de las medidas para contener el coronavirus.

Además, en ese escrito recuerda que, a pesar de la suspensión o limitación de ciertas actividades como consecuencia del estado de alarma, no se va producir ningún desabastecimiento de la población: "Podéis estar tranquilos. Está garantizada la suministración de alimentos, tanto para los que podéis hacer la compra, como para aquellas personas que por razones de edad, movilidad o cuarentena, no pueden salir la casa".

Insiste también en que "las personas que duermen en la calle tampoco quedarán desatendidas", ya que el Ayuntamiento, en colaboración con la Cruz Roja, les ofrece alojamiento "en algún hostal o albergue".

EL ALCALDE PIDE PRUDENCIA ANTE LA OLA SOLIDARIA

Sánchez Bugallo asegura que el objetivo del Ayuntamiento y de las demás administraciones es que estén atendidas las necesidades de la ciudadanía, "sobre todo de aquellas personas más vulnerables". En ese sentido el regidor de la capital gallega da las gracias "de corazón" a las iniciativas vecinales que se han puesto en marcha en las últimas jornadas para colaborar con los ciudadanos que tienen algún problema para bajar al supermercado, a la farmacia o a tirar la basura. Con todo, insiste el alcalde en que "la mejor ayuda es quedar en casa".

Bugallo asegura que hay ya equipos de voluntarios formados en la ciudad y que pertenecen a la Cruz Roja y Protección Civil

"En este momento de incertidumbre es fundamental quedar en casa para romper la cadena de contagios y seguir todos los consejos y medidas tomadas por el Gobierno central, por la Xunta de Galicia y por el Ayuntamiento de Santiago. Por nosotros, por nuestros mayores, por nuestra familia, por nuestros amigos y por un futuro en el que estemos todas y todos", insiste el regidor en ese comunicado subido a la página web municipal.

Bugallo mantiene que hay dos equipos de voluntariado trabajando y que son suficientes. Pertenecen a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y a la Cruz Roja. Cada uno de ellos tiene formación y un seguro que los cubre. De ahí la importancia de que, al margen de estos equipos, no se añadan otros particulares que, con toda la buena intención del mundo, quieran poner su granito de arena.

DESDE EL JUEVES, 19 DE MARZO, AL BUS SE ENTRA POR LA PUERTA TRASERA Y SOLO CON TARJETA

Desde el jueves, 19 de marzo, en Santiago de Compostela cambia la movilidad para los que utilicen el transporte urbano en la ciudad. Solo se podrá acceder al bus urbano con la tarjeta de usuario del bus, lo que coloquialmente se conoce como "bonobús". Se suspende, entonces, el pago con monedas o en efectivo. Esta situación ha despertado cierta confusión entre la población que tiene que seguir usando las líneas de transporte.

A partir del jueves, 19 de marzo, los usuarios del bus urbano de Santiago accederán por la puerta trasera y con su tarjeta del transporte activa y cargada

¿El conductor me venderá esa tarjeta? Lo haría en situaciones normales, pero a partir de este jueves, no. Los usuarios han de acceder al bus con este dispositivo ya en el bolsillo o en la cartera. Además, el viajero no se podrá acercar al conductor. Entrará por la puerta trasera del vehículo y pasará su tarjeta por el lector, que estará colocado en esa parte trasera.

En Compostela se instalarán tres puntos de venta y recarga de la tarjeta de transporte urbano

¿Dónde consigo la tarjeta? Se podrá obtener y recargar en tres puntos en la ciudad:

En la Plaza de Galicia, frente a la ferretería. En Fontiñas, en las Rúa Lisboa, al lado de la parada de taxis. Y en la Avenida de Vilagarcía, a la altura del número 28.

Una vez la tenga, ¿La pueda recargar en el autobús? No. El dispositivo del autobús será solo de lectura, para restar un viaje de la tarjeta o hacer constar tu viaje, pero no para su recarga.

¿Podré obtener solo un billete? No será posible desde el jueves el pago de un billete sencillo, ni ordinarios ni para escolares.