Bugallo anuncia un ejecutivo "sin auditorías ni revisión de expedientes: hay que mirar para adelante"

El flamante alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo asegura que "no va a hacer lo que le hicieron a él en 2011", que el cambio de gobierno no va a ser una revisión de la legislatura anterior... pero sí quiere tener las cuentas claras lo antes posible. De hecho, una de las primeras peticiones ha sido a la Intervención Municipal, para conocer en detalle la situación económica, porque no está publicada la liquidación del presupuesto de 2018 ni la ejecución de las cuentas municipales correspondiente al primer trimestre de este año. Insistió en varias ocasiones Sánchez Bugallo en que NO iba a criticar al ejecutivo saliente, pero deslizó a la vez que han sido borradas de la web municipal las ejecuciones trimestrales de todo el año pasado. Le consta además que hay gastos comprometidos para este ejercicio por más de seis millones y medio de euros sin soporte presupuestario: por ejemplo, la parte que le toca al concello en la pasarela de la intermodal o en el convenio con la Xunta para arreglar la entrada de los caminos de Santiago en la ciudad. Por eso, en un mes llevará a pleno un "presupuesto técnico": recuerda el nuevo alcalde que los socialistas hicieron posible la aprobación de tres presupuestos de Compostela Aberta, así que espera una respuesta semejante. Asegura que intentará acordarlar las cuentas antes de llevarlas a pleno en julio, pero "entiende que el gobierno saliente va a votar a favor: sería descabellado que alguien rechazase pagar las facturas que deja pendientes", añade.

Bugallo: "Ya me gustaría que nos faciliten la aprobación de tres presupuestos... ¡yo con eso firmo!"

Dejó caer que hay partidas que ya están casi a cero, como la de promoción, con casi 1 millón de euros gastados en la primera mitad del año, y otras, como obras, que necesitarán una inyección de más de 8 millones. Entre las zonas pendietes de “intervenciones potentes”, citó Cruceiro da Coruña o Avenida de Asturias: el Castiñeiriño merecerá capítulo aparte, con una reforma que necesitará un año de trabajos, así que quedará para después del Año Santo.

REPARTO DE COMPETENCIAS SIN SORPRESAS

El nuevo regidor municipal de Santiago insitió en la voluntad de tender la mano al resto de la corporación para llegar a acuerdos y admitió que hubo oferta al BNG para que entrase en el gobierno, pero esta formación "se equivocó", dice, al rechazar la propuesta de que Goretti Sanmartín asumiese las competencias de Cultura: "no era un tema cerrado, pero particularmete la veía (a la portavoz del BNG) en esa área en la que demostró gran interés y lo hizo bien en la Diputación". No descarta que en el futuro se puedan incorporar “otras formaciones políticas al gobierno municipal”. La práctica, dijo, "determinará si se puede sacar adelante un proyecto común" y asegura que "los que no quieran colaborar, tendrán difícil explicarlo". Por el momento, los diez ediles del grupo socialista se repartirán las áreas de gobierno en la línea de lo que se había anunciado en los últimos días, con algunos matices: Mercedes Rosón, primera teniente de alcalde, además de Urbanismo Vivienda y Ciudad Histórica será la encargada también del área de Cultura. Gumersindo Guinarte, segundo teniente de alcalde, tendrá responsabilidades en Presidencia, Relaciones Institucionales y Turismo, además de ser el delegado del Año Santo 2021. Milagros Castro se había anunciado como Concelleira de Políticas Sociais e Saúde, pero asume también Medio Ambiente, Parques y Jardines. A Movilidad y Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños suma Fiestas. Marta Abal será la responsable de Economía y Hacienda, Personal, Contratación y Modernización de la administración Local. El nuevo concelleiro de Medio Rural es José Manuel Pichel Patiño, uno de los debutantes en el gobierno local, como Noa Díaz, encargada de Educación, Juventud, Políticas de Igualdad y Política Lingüística. José Javier Fernández Martínez se estrena también en el ejecutivo, con la Concellería de Centros Socioculturales, Barrios y Obras, mientras la atleta María Esther Pedrosa, además de Deportes, será la responsable de Bienestar Animal. El alcalde se reserva las competencias de Desarrollo Económico, que incluye Mercados, Comercio y Empleo, porque asegura que es un área que "le gusta". Encantado a todas luces con la vuelta a la alcaldía, dice que no sabe si está "en una fase de descuento o en una prórroga" pero que "lo bueno que tienen los 65 años es que ya sabes que no tienes por delante una prometerdora carrera política".