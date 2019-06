Visiblemente emocionado, así recogió Sánchez Bugallo el bastón de mando de la ciudad en el pleno de investidura celebrado hoy en el Pazo de Raxoi.

En su discurso volvió a insistir, no estaba en sus previsiones regresar a la política, después de haber perdido las elecciones en 2011, pero, ocho años después, aquí está. Agradeció a su familia el apoyo que le brindan: "en especial a mi hija que tantas veces me animó a no presentarme, y a mi madre, que hoy me acompaña, por su compresión y apoyo permanentes".

Xosé Sánchez Bugallo fue concejal compostelano en ocho corporaciones, en la mitad, en cuatro de ellas, ejerció como regidor y esta mañana inició su quinto mandato como alcalde de la ciudad.

Hoy fue votado por los suyos, diez ediles, hubo siete abstenciones o votos en blanco y ocho votos en favor de Agustín Hernández como regidor. No se tuvo que repetir la votación ya que, automáticamente se escogió a la lista más votada, a la socialista y a su cabeza de cartel como regidor.

El ya nuevo alcalde promete que presidirá un gobierno con Santiago como Norte. Humildad, pasión, compromiso y lealtad, además de trabajo. Dice que esos valores son los que expresan la decisión que tomó en su día de volver a presentarse.

Mano tendida desde el minuto uno de este nuevo mandato a los demás partidos: "Cada uno de los que estamos aquí representamos legítimamente a Santiago, cada uno de nosotros fue elegido por los vecinos y vecinas que también esperan que usemos su voto para trabajar por Compostela". "Les pido lo mismo que ofrezco, lealtad a la ciudad, generosidad, diálogo y altura de miras, en suma política, pero política con mayúsculas".

En el discurso del nuevo alcalde también hubo referencias a la preparación del Año Santo, a la colaboración institucional y con la Iglesia y la Universidad, al nuevo modelo turístico, más sostenible, al comercio local, a la zona histórica, por sus necesidades, y al rural, por la falta de servicios básicos.

DIÁLOGO CON EL RESTO DE FUERZAS

Los portavoces del resto de fuerzas políticas con representación felicitaron al nuevo alcalde y saludan el ofrecimiento de diálogo.

Goretti Sanmartín (BNG) anuncia una oposición constructiva, oposición con iniciativas en positivo, pero "estaremos atentas a ver qué ocurre y si los acuerdos a los que podamos llegar van hacia políticas transformadoras, de izquierda y galeguizadoras".

Agustín Hernández (PP) cree que su grupo podrá llegar a acuerdos con el PSOE en aquellas cuestiones que vayan en beneficio de la ciudad. No obstante el portavoz popular también augura problemas de estabilidad y anima a Bugallo a buscar un ejecutivo con más de diez concejales.

El alcalde saliente, Martiño Noriega (CA), cuya formación ha caído de diez a cinco ediles cree que todas las fuerzas políticas "estamos obligados al diálogo y anosotros nos van a encontrar en una Compostela que apueste por lo social". No obstante, aun se mostraba molesto porque el nuevo regidor "marcó una hoja de ruta en la que a Compostela Aberta nadie le planteó ninguna opción de gobernabilidad".

Sobre su futuro, Noriega asegura que la asamblea le deja marcar sus propios tiempos personales "Hay voluntad de dar relevo y transición, pero mis tiempos los voy a marcar yo y dependerá de la dinámica que marquemos en esta nueva Corporación".

Fotografía de los cuatro portavoces de Santiago

TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CONCEJALES

Hay caras nuevas en Raxoi que, desde hoy son ya concejales de Santiago.

Antes de la votación para escoger regidor, se constituyó la mesa de edad, configurada por la concejala del Bloque Navia Rivas y el propio Sánchez Bugallo, por ser el edil de más edad. Posteriormente todos juraron o prometieron sus cargos por orden alfabético.

Llamativa la fórmula escogida por el alcalde saliente. Martiño Noriega asumió su acta "por Maruxa, por Coralia, por María Miramontes, en la memoria de Ánxel Casal, Camilo Díaz, prometo por imperativo legal cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad a la jefatura del Estado y gardar y hacer gardar la Constitución como norma fundamental".

Más clásica la promesa del nuevo alcalde Xosé Sánchez Bugallo que utilizó la fómula de la promesa, pero sin imperativos ni otro discurso que fuese más allá de acatar la ley y respetar a El Rey.