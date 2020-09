El brote de Santiago es "potencialmente de alto riesgo", según las autoridades sanitarias

Santiago de Compostela y su área sanitaria siguen acumulando nuevos positivos. El crecimiento de contagios por coronavirus continúa: son 644 los casos activos detectados y hay 12 personas hospitalizadas. Además, en las últimas horas lamentábamos un fallecido en el CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago): un hombre de 93 años.

El informe sobre la situación epidemiológica del brote de COVID-19 de Compostela, donde se ha detectado un foco con 30 casos vinculado al Multiusos Fontes do Sar, considera la situación en la ciudad "potencialmente de alto riesgo", con "múltiples cadenas de transmisión". La mayor tasa de contagios se da entre los jóvenes: chicos y chicas de entre 20 y 24 años.

Así lo recoge el decreto publicado por el Gobierno gallego poco antes de las 23,00 horas de este miércoles en el Diario Oficial de Galicia, en el que se recogen las medidas restrictivas que desde la medianoche del 3 de septiembre afectan tanto a Santiago como a Ourense, Santa Comba, Laracha y Carballo.

El informe de Sanidad de la Xunta apunta que la incidencia del coronavirus en el área sanitaria de Santiago está "creciendo", fundamentalmente a costa del aumento de casos en la capital gallega. Los indicadores, según recoge el decreto, apuntan a "que el brote no está controlado" y se define como "potencialmente de alto riesgo, con múltiples cadenas de transmisión y un alto porcentaje de pruebas PCR positivas entre contactos estrechos de los casos detectados".

En los últimos días, recuerdan, se ha detectado un brote vinculado a un complejo deportivo, el mayor de la capital de Galicia, el Multiusos Fontes do Sar. En este foco se contabilizan ya 30 personas que han dado positivo, con varios casos entre trabajadores de estas instalaciones y los usuarios que las utilizan.

"La circunstancia de que acuden personas diseminadas por toda la ciudad hace que el brote tenga mucha capacidad para expandir la transmisión del virus", destacan desde Sanidad, por lo que se hacen necesarias medidas de control.

Por ello, además de restringir reuniones, aforos o visitas a residencias, como ya estaba vigente en otros municipios, el comité de expertos que asesora a la Xunta en materia sanitaria ha acordado incrementar las medidas de protección en los gimnasios, origen también del brote de Arteixo, unas normas que se extenderán a todos los ayuntamientos con restricciones.

Desde ya el uso de la mascarilla es obligatorio en el interior de los gimnasios.

Ante esta situación, en la orden publicada en el DOG, también se recuerda la importancia de la vigilancia y el control de los ayuntamientos. También desempeñan un papel fundamental las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de las medidas de control.

En este sentido, el alcalde socialista de la capital de Galicia hacía un llamamiento en las últimas horas a la responsabilidad ciudadana, a extremar las precauciones en todo momento y ahora más que nunca.

