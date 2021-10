Boiro tendrá un nuevo gobierno municipal sin cambiar de alcalde

El Concello de Boiro tendrá desde este miércoles un nuevo gobierno municipal que, sin embargo, no va a suponer un cambio en la alcaldía.

Y es que tras muchos meses de rumores sobre una posible moción de censura encabezada por el PP junto a Ciudadanos e Inciativa Cidadán de Boiro contra el actual regidor, el socialista José Ramón Romero, que no llegó a fructificar, éste ha decidido contraatacar con una operación que le va a permitir ampliar de 5 a 7 los miembros de su gobierno y un mayor apoyo de concejales en el pleno municipal, aunque sin llegar a la mayoría absoluta.

Va a ser el propio Edificio Consistorial el que acoga esta tarde la presentación del acuerdo a tres bandas entre PSOE, Ciudadanos y Boiro Novo que supondrá la incorporación al ejecutivo boirense de los dos concejales de estas dos últimas formaciones, Dores Torrado Ares y Carlos Rodríguez Muñiz, en áreas y competencias que aún no se conocen.

Pero que se han cerrado en una reunión celebrada esta misma mañana, certificando un acuerdo que lleva semanas gestándose, como reconoce a COPE de las Rías el edil de la formación naranja, Carlos Rodríguez, justificando esta decisión en que "una población como Boiro, con 20.000 habitantes, no se puede permitir que en el año y medio que resta de legislatura siga con la parálisis política que arrastra desde el inicio", y asegurando que "aunque pueda parecer poco tiempo el que tenemos por delante, los vecinos de Boiro no nos perdonarían no aprovechar esta oportunidad de sacar adelante importantes proyectos en infraestructuras, culturales y de asociaciones deportivas".

MAYOR APOYO PERO SIN MAYORÍA ABSOLUTA

Si bien es cierto que el acuerdo tripartito no garantiza la mayoría absoluta para el ejecutivo local en el salón de plenos, ya que contará con 7 de los 17 concejales, sí permitirá ampliar el respaldo en dos ediles más, equiparando el gobierno de "Martiño" Romero con el principal grupo de la oposición y que fuera vencedor en las últimas elecciones, el Partido Popular, que cuenta con 7 representantes.

Lo que les permitía liderar una posible moción de censura que, sin embargo, fracasó antes incluso de que se pudiera presentar "por las desavenencias internas y problemas de liderazgo del propio PP que tendrán que explicar ellos mismos", asegura Carlos Rodríguez pocas horas antes de que se convierta en nuevo miembro del gobierno local de Boiro.