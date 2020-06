Boiro mantiene cerrados los parques infantiles "por seguridad", pero abre las pistas y campamentos deportivos

El concello coruñés de Boiro mantendrá los parques infantiles municipales cerrados, sin fecha concreta para su reapertura. Así lo ha decidido la Comisión de Seguimiento de la Evolución del COVD-19 que, semanalmente, reúne al alcalde, José Ramón Romero, con el coordinador de protección Civil, el oficial jefe de la Policía Local y la trabajadora social del Concello.

Según un comunicado de la alcaldía boirense, "O decreto da Xunta de Galicia para a nova normalidade permite a apertura dos parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas de skate ou espazos de uso público con límite de aforo e medidas para garantir a distancia interpersoal, pero o Concello de Boiro decidiu que os parques infantís se van manter pechados á espera de como evolucione a situación epidemiolóxica".

PARQUES INFNATILES NO, PISTAS DEPORTIVAS, SÍ

En ese mismo comunicado, se asegura que "ademais das cifras e datos da pandemia no municipio, na Comisión de Seguimento da Evolución do Covid-19 que se celebra cada semana, tómanse decisións sobre as fases do Plan de transición cara a nova normalidade na que Galicia entrou hoxe, polo que se poden reestablecer determinadas actividades suspendidas".

Pero es aquí donde se toma una decisión que, a priori, poría ser contradictoria ya que, si bien en lo relativo a la apertura de espacios de uso público, "en Boiro vanse manter pechados os parques infantís por motivos de seguridade",en el caso de las pistas deportivas al aire libre,"estarán abertas ao público e permítese o seu uso, sempre respectando as medidas de hixiene e seguridade pautadas polas autoridades sanitarias".

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS EN 15 DÍAS

Estas decisiones se adoptan en la jornada en la que se comunica la apertura del plazo de inscripción en las actividades de los veranos deportivos 2020, que se van a celebrar entre el 29 de junio y el 30 de agosto. Las inscripciones y toda la información se pueden hacer a través del departamento de Deportes de Boiro, presencialmente en la Casa da Cultura, a través del correo electrónico deportes@boiro.org o en el teléfono 981 84 84 25

Entre las actividades que se ofertan, remo, piragüismo, volei praia, baloncesto, atletismo, tenis y vela, aunque también hay oferta formativa de actividades para mozos y adultos como son tenis, vela y gimnasia para jubilados.

En este caso el concello de Boiro no dice nada de si se llevarán a cabo "atendiendo a la evolución de la pandemia", ya que anuncia incluso la celebración de competiciones deportivas promovidas por las propias entidades participantes, como son el campus de natación y triatlón, organizado por el Club de Natación Boiro, el campus de Voley Playa del Boiro Voleibol, la Copa Concello de Boiro de Fútbol Veteranos o el campus de fútbol del R.C.D de La Coruña.