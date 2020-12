Boiro cancela actividades deportivas y socioculturales, y cierra los parques infantiles

El concello de Boiro es uno de los que presentan más alta incidencia de contagios en últimas dos semanas en la comarca del Barbanza lo que le han llevado a estar bajo vigilancia especial del Comité clínico del Sergas.

Con 66 nuevos casos en los últimos 14 días, supera de largo la incidencia de 250 por cada 100 mil habitantes, lo que ha llevado al concello a prohibir las actividades deportivas y socioculturales, sólo se permitirá al Rotogal Boiro disputar a puerta cerrada su partido de la Superliga de Vóley el sábado, así como cierre de parques infantiles y un especial control de la policía local.

En un comunicado remitido desde la alcaldía, se asegura que "decidiu esta mañá precintar parques infantís, pistas ao aire libre e instalacións deportivas co obxectivo de previr contaxios e evitar o peche perimetral, á agarda das indicacións das autoridades sanitarias. O Concello de Boiro vai aumentar tamén a vixilancia e control da poboación nas rúas, para evitar aglomeracións e controlar que se cumpran todas as medidas de seguridade e hixiene como o uso de máscara obrigatorio e o mantemento da distancia de seguridade. A administración local vén de solicitar a colaboración da Subdelegación do Goberno e a Policía Autonómica para o control da poboación".

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y RESTRINGIR MOVIMIENTOS ESTE PUENTE

En ese mismo comunicado, se asegura que preocupa la movilidad en este mes de diciembre y, en especial, en el puente festivo en ciernes, por lo que se pide a los vecinos "que non realice desprazamentos innecesarios, además de reiterar la solicitud a la Consellería de Sanidade para que se realice un cribado masivo de pruebas PCR para detectar posibles casos asintomáticos.

Desde el Concello de Boiro "rógase a toda a poboación que cumpra de xeito estrito coas medidas de seguridade e prevención para o control da pandemia e lémbrase que e obrigatorio o uso de máscara, que se deben respectar os grupos máximos de 6 persoas para xuntanzas e manter as distancias de seguridade e evitar aglomeracións".

Todo en aras a detener los contagios y evitar que el Comité clínico pueda endurecer las restricciones decretando el cierre perimetral y de la hostelería boirense.