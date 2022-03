Se acerca el 8 de marzo, día internacional de la mujer, y las fuerzas políticas, asociaciones de defensa de la igualdad, instituciones y sindicatos están dando a conocer sus lemas de cara al 8-M.

Normalmente apuestan por el empoderamiento femenino o por el reconomimiento de figuras históricas que han destacado por su lucha a favor de los derechos de la mujer.

Este año ha sorprendido, en ese sentido, la campaña en redes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que utiliza la canción "Slomo" de Chanel, candidata de España a Eurovisión 2022 para denunciar conductas machistas.

En el cartel reproducen una parte de la letra del tema que ganó el Benidorm Fest: "con mi bum bum le tengo dando zun zum" y proclaman que "el sistema perpetúa la cosificación de las mujeres".

"No, dady no", añaden en un cartel que han difundido en Twitter y que utiliza la tipografía que normalmente la formación nacionalista usa en sus diseños.

"A día de hoy sigue existiendo una sexualización del cuerpo de las mujeres", decía este mediodía la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, que lamenta, además, que "esa cosificaciónse haga con el impulso de un medio público como Televisión Española".

La propia portavoz del BNG Ana Pontón utilizaba otra de las expresiones que se usan en la canción de Chanel para denunciar que "las mujeres somos las que tenemos más problemas monetary".

#8M Non dady, NON

máis de 100 anos de loita e as súas cabezas seguen así...#BNG8M#8M#NonDadyNonpic.twitter.com/gei3d5vH6P