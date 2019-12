Tal vez hayan echado en falta al BNG en la ronda de contactos que empieza hoy el rey con los partidos con representación en el Congreso.

Los nacionalistas gallegos cuantan con un diputado y don Felipe tiene que sondear a todos para decidir a quien proponer para la investidura, pero el Bloque no está en la ronda de contactos porque no quiere verse con el rey. Tenían cita ya para hoy, pero a última hora han decidido darle plantón.

EN CONTRA DE LA MONARQUÍA

La nacionalista Ana Pontón dice que no van porque no creen en la monarquía. "Hay una mayoría de gallegos que no comparten la existencia de una institución como la Monarquía, que es obsoleta".

El propio Néstor Rego ha explicado también en redes sociales que con el plantón obedece a su "convicción republicana".