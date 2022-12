El Belén de Sar (Santiago): un Nacimiento que sigue uniendo a la parroquia treinta años después

Empezó vinculado a la catequesis parroquial, pero el Belén de la Colegiata de Sar hace años que ya no cabe en el interior del templo. 60 metros cuadrados ocupa en la actualidad, en uno de los laterales del claustro, igualmente a cubierto y protegido de las inclemencias meteorológicas, pero con más espacio para poder desplegar toda la creatividad y el cariño que muestran sus autores

Cuenta con más de 300 figuras, muchas con movimiento y casi todas de elaboración artesanal, como grandes piezas como el portal, una auténtica obra de cantería de dos belenistas que ya han fallecido. Nos lo contaba Manuel, uno de los que sigue echando una mano, en su caso, con la instalación eléctrica. "Manolo y Neira fueron colaboradores de toda la vida, fueron los artistas del Portal, que está hecho a mano, como antiguamente, piedra a piedra, cantero cantero, vamos..." Es una de las piezas más llamativas del conjunto, este año, instalada al inicio de la composición.





Porque nadie piense que, visto un año, ya está el trabajo hecho: el diseño varía, aunque la esencia del Belén tradicional no se pierda. El peso de la elaboración lo llevan una docena de vecinos, algunos que incluso no viven ya en Sar, pero mantienen su vinculación con la parroquia, como Antolín: "cada uno fue haciendo vida por un lado o por otro, pero cuando llega el momento, a finales de octubre ya nos vamos llamando para ver si empezamos con el Belén, y entonces empieza el ánimo, que a veces hay que forzalo un poco", reconoce este transportista retirado.

Los belenistas de Sar tienen cada uno un origen profesional diverso... pero cada uno aporta lo que mejor sabe hacer. Y por la cantidad de detalles que tiene el conjunto, es mucho: no faltan los momentos clave relacionados con el nacimiento de Jesús, que en este caso transcurren, claro, a orillas de un particular río Sar, junto al que encontramos pescadores, pastores, ropa delicadamente tendida al clareo, un molino movido por la corriente del agua, el castillo de Herodes con cambio de guardia en movimiento incluída... Por no faltar, no falta ni las colchas sobre las camas en las casitas del pueblo. Es cosa de Isabel, la mujer de Antolín. "Le pone mucho mucho mucho cariño, como se le meta algo en la cabeza...Bueno,con un poquito de paciencia, porque a veces nos mueve mucho el trabajo, vamos haciendo lo que nos dice". Antolín asegura que a Isabel le acaba "doliendo la cabeza... pero logra mucho, logra mucho", asegura. A la vista está.





El Belén de Sar se puede visitar hasta mediados de enero: durante la semana, por las mañanas, de once a una y por la tarde, de cinco a siete. En los festivos estará abierto también al terminar las celebraciones litúrgicas.





